  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Deportes

Bryan Róchez firma su quinto gol y Leixoes suma una victoria clave

Bryan Róchez anotó su quinto gol del curso y ayudó al Leixões a vencer 2-1 al Feirense, un resultado que le permite salir de la zona de descenso.

Últimos Videos