Bryan Róchez firma su quinto gol y Leixoes suma una victoria clave
Bryan Róchez anotó su quinto gol del curso y ayudó al Leixões a vencer 2-1 al Feirense, un resultado que le permite salir de la zona de descenso.
Redacción La Prensa
Actualizado: 07 de febrero de 2026 a las 18:02
Redacción La Prensa
