  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Deportes

Real Madrid le mete goleada a la Real Sociedad y es líder de la Liga Española

Con un doblete de Vinicius, el equipo de Arbeloa goleó 4-1 a la Real Sociedad por la jornada 24 de la Liga Española 2025-2026. Gonzalo García y Fede Valverde hicieron los otros goles.

Últimos Videos