Donnarumma se despidió del PSG y ya tiene nuevo equipo: "Hay acuerdo..."

París, Francia.

Gianluigi Donnarumma fue dado de baja en el PSG por Luis Enrique para esta temporada. El portero italiano ganó todo con el París Saint Germain y ahora que se ha ido, ya ha encontrado su nuevo destino. El arquero italiano no entró en la convocatoria de la Supercopa de Europa disputada hace unas semanas y esto generó la salida de una de las piezas claves de los parisinos para lograr el triplete la campaña pasada. "Así es la vida de los futbolistas de élite. Son decisiones que debemos tomar y de las que soy 100% responsable. Son decisiones que tienen que ver con el perfil que necesita mi equipo", mencionó el entrenador.

Lo cierto es que Gigi Donnarumma comenzó a negociar con distintos clubes para saber su próximo destino. Y ahora parece que ya lo encontró. Desde un primer momento se habló del Manchester United, pero será otro club inglés. Donnarumma ha sido admirado durante mucho tiempo en la élite europea, tras debutar como profesional muy joven en el AC Milan antes de firmar un traspaso gratuito de alto nivel al París Saint-Germain en 2021.

El nuevo equipo de Donnarumma

Según la información de Fabrizio Romano, Gianluigi Donnarumma ha alcanzado un acuerdo total en las condiciones personales con el Manchester City de Pep Guardiola. El guardameta italiano está convencido de dar el salto a la Premier League y ponerse a las órdenes del técnico catalán. "Las negociaciones están en marcha entre el Manchester City y el PSG, el precio será inferior a la solicitud inicial de 50 millones de euros", informa Romano. "El acuerdo aún depende de la salida de Ederson este verano, y el Galatasaray todavía está interesado", agrega.

🚨 Gigio Donnarumma has agreed on personal terms with Manchester City, keen on joining Pep Guardiola.



Negotiations are also underway between Man City & PSG, fee will be under initial €50m request.



❗️ Deal still depends on Éderson exit this summer, with Galatasaray still keen. pic.twitter.com/4HYxRZsTRs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2025