Los futbolistas más devaluados del 2025: dos del Real Madrid y dos del Barcelona en la lista

El valor de algunas figuras mundiales del fútbol ha decaído en este año. Estos son los futbolistas más devaluados de 2025.
15. Jack Grealish (de 45 a 28 millones de euros) - Fichaje rutilante del Manchester City, se pasó demasiado tiempo entre lesiones y dudas. El futbolista que debía marcar diferencias en los grandes escenarios se volvió una pieza secundaria en la rotación de Guardiola. En ese ocaso discreto, su valor se redujo drásticamente, como si el mercado se cansara de esperar su mejor versión. En busca de volver a mostrar su chispa, el atacante inglés se ha marchado cedido al Everton.
14. Heung Min Son (de 38 a 20 millones de euros) - ídolo eterno de los Spurs, empezó a pagar el precio de los años. Sus carreras, antes interminables, ya no rompían defensas con la misma frescura, y su influencia en el área rival disminuyó. La devaluación llegó como un eco inevitable de un tiempo glorioso que empieza a apagarse. Sin embargo, como suele ser habitual, las estrellas brillan más antes de “apagarse”, y tras 10 temporadas en los Spurs “Sonny” consiguió finalmente levantar un título, la UEFA Europa League. Este verano el jugador surcoreano abandonó la disciplina del Tottenham en dirección a Los Ángeles, donde disputará la MLS con LAFC.
13. James Maddison (de 60 a 42 millones de euros) - Creador de destellos en medio de la mediocridad de su equipo, vio cómo la irregularidad del Tottenham convertía su talento en un fuego intermitente. Aunque cada jugada mostraba destellos de magia, el mercado respondió con frialdad, reduciendo su valor como si sus momentos de brillantez se hubieran evaporado entre la rutina del club pese a alzarse con la Europa League. Para más desdicha para el mediapunta inglés, en un reciente encuentro de pretemporada ante el Newcastle United sufrió una rotura de ligamentos cruzados, que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante gran parte de la temporada.
12. Ronald Araujo (de 55 a 35 millones de euros) - Fortaleza de hierro en el Barça, vivió el año más frágil de su carrera. Entre lesiones y partidos donde la zaga cedió en exceso, su imagen de muro indestructible se resquebrajó. El mercado lo castigó, porque un defensor que transmite vulnerabilidad pierde gran parte de su atractivo. En la temporada que ahora empieza, parece que recuperará la titularidad con la salida de Iñigo Martínez. Veremos si el zaguero uruguayo puede volver a su mejor versión.
11. Darwin Núñez (de 65 a 45 millones de euros) - Delantero de instinto salvaje y voluntad inagotable, no consiguió domar esa fuerza en goles consistentes. En Liverpool alternó noches de furia con silencios prolongados, y la confianza en su eficacia se quebró. Su valor cayó al mismo ritmo que su puntería y finalmente Darwin partió hacía tierras árabes para relanzar su carrera.
10. Gavi (de 80 a 60 millones de euros) - Guerrero precoz, quedó atrapado en el peor enemigo de un futbolista: la lesión larga. Su intensidad se apagó de golpe, y durante meses el Barcelona jugó sin su energía desbordante. La cotización del joven prodigio no esperó a su regreso, y lo castigó como si su futuro se hubiera detenido junto a él. Para más inri, Gavi no parece ser una pieza titular para Flick, tanto Dani Olmo como Fermín parecen estar un escalón por delante en los planes del entrenador alemán.
9. Eduardo Camavinga (de 80 a 60 millones de euros) - El joven de energía inagotable vivió una temporada donde sus virtudes quedaron diluidas entre las estrellas del Real Madrid. Su despliegue físico y talento quedaron relegados a un papel secundario, demasiado valioso para perderse, pero insuficiente para sostener el precio que un día alcanzó. Con la retirada de Kroos y las lesiones en el centro del campo blanco se esperaba un salto hacia adelante del francés, pero en vez de evolucionar, su juego parece haberse quedado estancado.
8. Rodri Hernández (de 130 a 110 millones de euros) - Ancla del juego y figura indispensable en el Manchester City campeón de Champions, sufrió el infortunio que ningún futbolista desea, la lesión grave. Una rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla lo apartó del césped durante meses tras una temporada en la que se coronó como Balón de Oro. Su falta de actividad durante un año ha hecho que su valor de mercado se reduzca en 20 millones de euros.
7. Erling Haaland (de 200 a 180 millones de euros) - Acostumbrado a vivir en cifras monstruosas, descubrió que incluso marcar más de veinte goles puede parecer insuficiente si no llegan títulos y si su dominio ya no sorprende. El mercado lo había colocado en la cima absoluta y cualquier paso atrás, aunque pequeño, se transformó en un retroceso gigantesco en cotización.
6. Bernardo Silva (de 60 a 38 millones de euros) - Siempre cerebro y motor del City, vio cómo su influencia empezaba a diluirse. Sus registros ofensivos bajaron ligeramente y, con la edad avanzando, su físico ya no responde con la misma frescura de antes. Su genialidad sigue siendo imprescindible en el juego, pero el mercado castigó su valor, reflejando que incluso los más inteligentes sienten el paso del tiempo.
5. Rasmus Højlund (de 60 a 35 millones de euros) - Fichado para devolver la grandeza perdida al Manchester United, cargó con expectativas demasiado pesadas para su presente. El ímpetu no le faltó, pero la falta de continuidad y la presión lo convirtieron en un delantero de ráfagas, sin la constancia para sostener un precio de estrella. Así, la ilusión inicial dio paso a una corrección brusca en su valor. Para la temporada 25/26 Amorim no cuenta con el delantero danés, quien ya busca el siguiente destino de su carrera.
4. Dusan Vlahović (de 60 a 35 millones de euros) - Símbolo del instinto goleador, atravesó meses de sequía donde el balón ya no encontraba portería con la misma naturalidad. Cada partido grande parecía pesarle más, y las dudas sobre su regularidad volvieron a sonar en Turín. El delantero que debía ser imparable se volvió previsible, y el mercado respondió con una caída severa. Con la llegada de Jonathan David a Turín y los constantes encontronazos de Dusan con el club, su salida de la 'vecchia signora' parece ya un hecho.
3. Martin Odegaard (de 110 a 85 millones de euros) - Director del Arsenal más ilusionante de la última década, vio cómo su batuta empezó a sonar más tenue. No dejó de ser importante, pero sus cifras en goles y asistencias se redujeron. Lo que parecía un futuro de ascenso constante se tornó en un bache incómodo que enfrió su cotización.
2. Vinicius Jr (de 200 a 170 millones de euros) - El brasileño, que vivió temporadas como si bailara samba entre defensas, se encontró atrapado entre lesiones inoportunas, partidos discretos y una tormenta mediática que nunca cesa. Su fútbol, antes visceral y alegre, se volvió más intermitente, mientras el foco se desplazaba hacia la irrupción de Mbappé en el Real Madrid. En ese contraste, el brasileño perdió parte del aura que lo había elevado hasta la cima del mercado.
1. Phil Foden (de 140 a 100 millones de euros) - El inglés, que parecía deslizarse por el campo con la ligereza de quien no conoce límites, se encontró atrapado en una temporada donde cada partido pesaba como un martillo. Las lesiones cortaron su ritmo y, cuando estaba disponible, no daba al equipo el aporte ofensivo de temporadas anteriores.