Los futbolistas más devaluados del 2025: dos del Real Madrid y dos del Barcelona en la lista

14. Heung Min Son (de 38 a 20 millones de euros) - ídolo eterno de los Spurs, empezó a pagar el precio de los años. Sus carreras, antes interminables, ya no rompían defensas con la misma frescura, y su influencia en el área rival disminuyó. La devaluación llegó como un eco inevitable de un tiempo glorioso que empieza a apagarse. Sin embargo, como suele ser habitual, las estrellas brillan más antes de “apagarse”, y tras 10 temporadas en los Spurs “Sonny” consiguió finalmente levantar un título, la UEFA Europa League. Este verano el jugador surcoreano abandonó la disciplina del Tottenham en dirección a Los Ángeles, donde disputará la MLS con LAFC.