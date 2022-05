Diego Vázquez es presentado como entrenador de la Selección de Honduras y hace un pedido para los convocados

LOS LEGIONARIOS

Diego también se refirió a la actualidad de legionarios: “Con el tema de los legionarios, algunos no están disponibles por lesión, pero los que están, nosotros trataremos de generarles un buen ambiente para que vengan y sumen, no verlos como salvadores que muchas veces se ve de afuera que vienen y son los salvadores, me parece que en ese aspecto no es así, tienen que venir a aportar y generarles un buen ambiente con los locales para que demuestren su talento que de más está demostrado que por eso juegan en Europa o en el fútbol de afuera. Tampoco los podemos ver que son los que vienen y son salvadores, hay que generarles un ambiente de armonía y que ellos puedan demostrar su talento sin exigirles de más”.

Cosas a mejorar: “Tenemos que mejorar... un montón de detalles que hay que mejorar, tiene que haber una cohesión de equipo porque a veces podes tener muchas estrellas pero si no tenés un buen equipo es difícil tener buenos resultados. Venimos golpeados en la fortaleza mental, en lo anímico, entonces hay que cambiar esa parte y después con la psicología interna trabajarla”.

Lo que pide a los jugadores para ser convocados: “Las características que estén comprometido con la selección, con Honduras, que tengan ganas de estar, de darle lo mejor al país, que creo que siempre lo han hecho. Después las características de los jugadores que nos gustan, lo vieron durante todo el periodo de nosotros y esa idea no va a variar mucho en este cuerpo técnico porque por eso nos eligieron y por eso estamos acá y eso lo vamos a fortalecer y a mejorarlo”.

Vázquez habló de cuál será su base y espera que la final del Torneo Clausura 2022 se dispute lo más pronto posible. “Seguramente la semana que viene vamos a trabajar con todos los disponibles, haciendo un microciclo con jugadores que no estén en la final y ojalá se juegue lo más rápido posible para tenerlos a todos disponibles. No quiere decir que estamos con determinado equipo, no tenemos compromisos con ningún equipo, van a estar los mejores y los jugadores que este cuerpo técnico crea conveniente que van a dar lo mejor y que van a llevar a Honduras a clasificar a la Copa Oro”.