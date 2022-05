Diego Vázquez se convirtió la tarde del viernes en el primer técnico argentino en tomar las riendas de la Selección de Honduras en la historia.

Tras su destacada trayectoria en Motagua durante ocho años, la Barbie se encontraba sin equipo luego de dirigir su último partido el pasado 22 de febrero en el triunfo de las águilas sobre Platense en el estadio Nacional Chelato Uclés.

Ahora, el estratega de 50 años se sentará en el banquillo de la Bicolor y ha tenido sus primeras palabras tras ser nombrado el DT de la H.

“El objetivo es ganar y clasificar, la selección viene de un proceso no muy positivo de perder bastante; el mensaje nuestro es ganar, lo único en que pensamos es Curazao el día 3 de junio y toda nuestra mente está enfocada en en Curazao y después en Canadá, esa es la realidad”, señaló en declaraciones al programa Fútbol A Fondo.

El nombramiento de Diego ha generado una serie de comentarios y el director técnico aprovechó para dejarles unas contundentes palabras.

“Déjame enviar un mensaje de positivismo porque la Selección es de todos, a todos los que me apoyan “gracias” y a los que no me apoyan también los entiendo porque ni si quiera yo me quiero tanto a mí mismo como para pretender que todos me quieran”, puntualizó.

Y añadió: “Uno a veces no se quiere ni uno mismo, hace un montón de cosas y se pregunta ‘¿para qué las hice?’, entonces esperemos que nos vaya bien. Te puedo asegurar que con honestidad este cuerpo técnico va a dejar todo lo que tiene para que Honduras gane y clasifique a la Copa Oro”.

Por otra parte, Vázquez mostró confianza en sí mismo y su cuerpo técnico (Ninrod Medina, Javier Núñez y Patricio Negreira) por mayor conocimiento del fútbol hondureño, según él a diferencia los últimos entrenadores como Fabián Coito y Hernán Gómez.

“Conozco más de los que estuvieron, sin hablar mal de los que estuvieron antes. Por ejemplo el Bolillo Gómez vino y te puedo asegurar con mucho respeto se fue sin conocer el fútbol hondureño”, indicó.

La primera prueba para Diego al frente de la ‘H’ será el 3 de junio cuando visite a Curazao en el estadio Ergilio Hato (8:00 PM) y tres días más tarde los catrachos jugarán en casa, en el estadio Olímpico (8:00 PM).

El tercer enfrentamiento, que es válido por la cuarta jornada del Grupo C, es el 13 de junio en dicho recinto contra la selección de Canadá (8:00 PM).

Honduras cierra su participación hasta el 27 de marzo del 2023 cuando visite tierras canadienses (hora por confirmar), pero con las dudas si Diego seguirá en el banquillo.