Diego Vázquez responde a críticas y adelanta sorpresa en Motagua ante Marathón

Diego Vázquez , DT motagüense, palpitó el choque ante los verdolagas, adelantó que Jonathan Núñez regresa a la convocatoria tras largo proceso de recuperación y explicó que no tiene magia para cambiar el nivel del del club de la noche a la mañana.

Cambio de chip para enfrentar a Marathón: “Lo lógico es ganar de local, no se pudo, es un equipo que se defiende bien (Génesis) y no tuvimos ideas para poder abrirlo, ahora se viene Marathón, seguimos peleando ahí en la zona de arriba y bueno tenemos que seguir con esa tónica”.

¿Se viene más rotaciones?: “Lo lógico no es cambiar tanto, pero amerita por la continuidad de partidos, seis partidos en 20 días es mucho, por eso alguna rotación”.

Carga de clásicos en el horizonte: “Hemos tenido mucho juego seguido, ahora en esta etapa tendremos cinco o seis juegos, por eso hemos tenido rotaciones para que las cargas no sean pesadas en los jugadores”.

Sobre Marathón: “Juega bien, ya lo enfrentamos en casa que ganamos ese partido, pero es un rival que maneja bien la pelota, juega por dentro, tiene jugadores de buen pie, es lógico que tenemos que estar bien para hacer un buen partido”.

¿Es momento de consolidar el fútbol?: “Necesitas tiempo, en esto no hay magia, cuando nosotros vinimos hablamos con los directivos que necesitábamos tres torneos para dejar al equipo como estaba. Necesitamos tiempo para trabajar, mecanizar, tomar decisiones y ver como actúan los jugadores para volver a ver al Motagua que en alguna época tuvimos, yo entiendo la urgencia, pero en esto no hay magia”.

¿La directiva le sigue dando respaldo? “Eso es lo que hablamos cuando llegamos, recién ahora va el primero, todavía no llegamos a la liguilla, necesitamos paciencia, tiempo. En aquel momento cuando tuvimos el proceso de ocho años y medio logramos el Motagua que queríamos, no es de la noche a la mañana. Ahora en poco tiempo en dos años que no estuvimos pasaron cuatro técnicos, ahora necesitamos tiempo”.

¿Va bien el Motagua? “Ahí vamos, seguro, tenemos que tomar decisiones, ver cómo se comportan los jugadores, ahora vinieron 10 jugadores, es un equipo en construcción, cuando vienen 10 jugadores, es un equipo totalmente nuevo, tenemos que mecanizar, tenemos que encontrar el sistema ideal”.

¿Variantes contra Marathón?: “Vamos a ver, vamos a ver, algunos chicos salieron cargados, dependen cómo estén hoy vamos a ver”.