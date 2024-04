¿Olimpia podría jugar en otra liga? Pedro Troglio responde sin rodeos

Olimpia , el bicampeón y actualmente líder del torneo Clausura , los ha barrido a todos en fila, repasados, no tiene rival, el jueves en Tocoa sumó 44 partidos invicto.

Tiene un mérito, pero no ha sido complicado, al Real Sociedad le ganamos 2-1, un resultado apretado.

Noo, pero eso es difícil, faltan cinco partidos de las vueltas regulares, más cuatro hipotéticos de la semifinal y final, creer que vamos a estar nueve partidos más sin perder sería muy engreído de mi parte, además no es fácil, lo importante es salir campeón.

A nosotros en circunstancias de ese tipo nos ayudan como ayudan a los demás, pero también en otras nos condenan como condenan a los demás. Por primera vez en la historia durante dirijo en Honduras nos suspenden un jugador de oficio ( José Mario Pinto por darle un codazo a Edson Palacios del Vida), si han comenzado a hacer eso, entonces todos los partidos van a suspender a alguien de oficio. Pero igual, nos venimos felices de Tocoa, no le hemos dado importancia a eso, mantenemos 44 juegos invictos y eso nos es fácil.

Históricamente se ha dicho que el Olimpia gana algunos partidos porque los árbitros le ayudan u otro tipo de situaciones, pero ahora no se le puede objetar nada al equipo...

No es que no tengamos rival. Somos un equipo inteligente, con un buen plantel, que jugamos cada partido a lo que creemos que es mejor. Por ejemplo ante el Real Sociedad el juego apostó a eso, fue muy complicado.

¿Cómo recibiste la felicitación de la Concacaf y la confirmación del Olimpia en la próxima Copa Concacaf?

Estoy feliz por eso y también feliz por estar siempre arriba como el mejor equipo de Centroamérica, hay un montón de situaciones muy buenas que nos pasan en este equipo dignas de resaltarlas. Si el Bayer Leverkusen no pierde por ejemplo en Alemania no podemos decir que el campeonato alemán es malo, son momentos, grandes equipos que aprovechan las oprtunidades y nosotros este momento queremos llevarlo adelante.

¿Le queda chica la Liga hondureña al Olimpia?

No, no, porque no nos sobra. Ganamos algunos partidos bien pero otros los ganamos apretados, algunos los empatamos. Para nada.

Qué golazo que le anotó Jorge Álvarez al Real Sociedad, sin embargo se le cuestiona su rendimiento en la Selección, ¿qué opinas de eso?

Solo voy a decir que Jorge Álvarez es un jugador de jerarquía, de esos capaces de cambiar el rumbo de los partidos.

Con este fútbol Olimpia podría jugar en la Liga mexicana por ejemplo?

Este equipo puede jugar en cualquier lado, no puedo decir que va a salir campeón en las demás ligas, pero puede competir. Ya lo hemos demostrado a nivel internacional, le hemos ganado en el Azteca al América, hemos vencido al Atlas, también hemos vencido a clubes de la MLS.