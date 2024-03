Pedro Troglio y sus recomendaciones para el Honduras- Costa Rica

“Yo no lo miro mal, a ver, si un jugador renuncia a su ciudadanía, vive muchos años en su país, se lo ve una persona seria, no veo problema en que sea convocado. Hay buenos arqueros, está Güity, Menjívar, Rougier, Fonseca y Buba, esperamos que Reinaldo elija bien”, puntualizó.

José Mario Pinto para sorpresa de muchos se quedó sin ser tomado en cuenta para el partido entre hondureños y costarricenses, por lo que su DT en Olimpia analizó la situación.

“Es difícil conformar a todo el mundo, José es un futbolista importantísimo, pero en esa posición está Chirinos y Palma, se cayó Palma, pero aún así no entró. Lo importante es que esté con la Selección, si no lo había convocado y lo mete no es que estás directo en los 23, pero debe estar tranquilo y seguir trabajando, en un país son muchos jugadores y Rueda no puede tenerlos contentos a todos”, mencionó el estratega del León.