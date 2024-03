Bryan Róchez ya palpita el Honduras-Costa Rica: “Es una ilusión muy grande”

El delantero apenas tenía seis años cuando la escuadra catracha disputó la histórica Copa América del 2001. Ahora, con 29 años, rememora cómo vivió la única participación nacional en la competición más importante del continente.

“Tengo buenos recuerdos de esa Copa América, de mi papá y yo gritando por toda la casa el gol de Saúl Martínez, de Amado Guevara... es una ilusión muy grande disputar esa competición tan importante, estamos a un partido de lograrlo y lo daremos todo para estar cumplir ese sueño”, declaró.

Dos goles en sus últimos tres partidos suma Róchez con el Leiria, misma cifra con la ‘H’ en la misma cantidad de partidos. El delantero catracho ya vivió en su mente cómo será la batalla del sábado en el Toyota Stadium.

“Ya me he imaginado cómo sería el partido, el ambiente, los himnos y la clasificación, es un partido que, aparte de la importancia que tiene, es el clásico centroamericano contra el archirrival, sabemos la rivalidad histórica contra Costa Rica y eso pesa. Este partido lo he vivido en mi cabeza, he estado tratando de hacer las cosas bien con mi club para estar dentro de la nómina. Ahora ya estamos aquí, ojalá podamos jugar y hacer las cosas bien”, culminó Róchez.