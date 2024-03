No se esperaba: Alenis Vargas se confiesa y revela qué le dijo Rueda

¿Se esperaba este llamado de Honduras?

No tan pronto, para ser honesto, pero gracias a Dios que se pudieron dar las cosas y ahora a hacer las cosas bien para poder mantenerme.

¿Qué significa esta convocatoria?

Es un sueño cumplido, es una meta que tenía a corto plazo, gracias a Dios se cumplió y ahora a trabajar en lo que queda en la semana, apoyar a los compañeros que van.

Más allá de no estar en la nómina de Honduras ante Costa Rica, ¿le da ilusión?

Claro, igual, a tomar la misma responsabilidad como si estuviera, la verdad que no cambia nada mi forma de trabajar, hubiese estado o no, ahora me toca, los partidos grandes para mí van a llegar con el tiempo.