Rigoberto Rivas revela petición de Elis antes del Honduras-Costa Rica

“Me siento muy entusiasmado de ir a la selección, me emociona tener la oportunidad de ir a buscar el boleto a la Copa América, de representar dignamente al país, me siento ansioso de integrarme al grupo e iniciar los trabajos”, indicó desde Estambul, el mediocampista hondureño.

¿Cómo ves el grupo que se ha conformado?

Honduras tiene jugadores muy importantes, les llegó la hora de brillar, los que van a estar lo harán bien, tenemos muy buen material, nos vamos a plantar bien y al que le toque jugar lo va hacer muy bien, no estoy pensando mucho en los que no están, deseo apoyar al compañero que ha sido llamado.

En los últimos meses ha estado alternando muchas posiciones, en ocasiones de extremo y la siguiente semana de lateral por izquierda, ambas funciones las ha cumplido con éxito ¿Dónde se ve jugando ante los ticos?

Me veo en la cancha, donde el profesor me ubique, el sabrá en qué posición le puedo ayudar más, no me importa en realidad, la mentalidad es ayudar al equipo y donde me toque dar el 100%.