Olancho FC hunde a la UPN en partido insólito

El árbitro agregó ocho minutos más, pero Lobos no pudo empatar el compromiso y se hunden en el fondo de la tabla en el descenso ya que en la tabla general cuentan con 24 unidades. Victoria con 28 pts y Vida con 29 se enfrentan este domingo y podrían alejarse.

Cabe señalar que la jornada 13 se completa este domingo con tres espectaculares clásicos: Marathón vs Motagua (3PM), Victoria vs Vida (5:15pm) y Olimpia vs Real España (7:30pm).