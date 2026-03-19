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Diputada Erika Urtecho y Daniel Esponda anuncian que serán padres

La congresista Erika Urtecho decidió compartir la noticia mediante un emotivo video publicado en el marco de la celebración del Día del Padre

  • Actualizado: 19 de marzo de 2026 a las 18:41 -
  • Josué Cárcamo
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La diputada de Gracias a Dios y vicepresidenta del Congreso Nacional, Erika Urtecho, anunció junto a su esposo, el exministro de Educación Daniel Esponda, que se encuentran en la dulce espera de su primer hijo.
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El anuncio tomó por sorpresa a muchos, ya que la congresista Erika Urtecho decidió hacerlo público mediante un emotivo video publicado en el marco de la celebración del Día del Padre, donde también dedicó un mensaje especial a su papá.
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En la publicación, Urtecho mostró distintos momentos significativos que marcaron el instante en que ella y su esposo recibieron la noticia de que se convertirían en padres por primera vez, reflejando la emoción que rodea esta nueva etapa en sus vidas.
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En las primeras imágenes del material compartido se podía leer la frase: “Este Día del Padre tiene un significado aún más grande para nosotros”, destacando el valor especial que adquiere la fecha para la familia.
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Luego otra postal decía: "Gracias a nuestra familia y amigos por compartir esta alegría con nosotros".

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Uno de los momentos más emotivos del video mostró a Urtecho compartiendo con su madre un detalle simbólico: unos zapatitos de bebé acompañados del mensaje “Tengo algo que decirte..”, lo que reveló la noticia de manera íntima y familiar.
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Asimismo el versículo: "Este es el niño que yo pedí al Señor, y él me lo concedió." 1 Samuel 1:27.
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El gesto de la diputada generó reacciones positivas entre sus allegados, quienes acompañaron la revelación con muestras de alegría y felicitaciones, resaltando la unión familiar en torno a la llegada del nuevo integrante.
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Con este anuncio, Erika Urtecho y Daniel Esponda compartieron públicamente una de las etapas más importantes de su vida personal, recibiendo mensajes de felicitación por parte de seguidores y figuras cercanas.
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La noticia también ha generado atención en el ámbito político y social, debido al perfil público de ambos, quienes han desempeñado roles relevantes en la administración pública del país.
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