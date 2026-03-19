Diputada Erika Urtecho y Daniel Esponda anuncian que serán padres

La diputada de Gracias a Dios y vicepresidenta del Congreso Nacional, Erika Urtecho, anunció junto a su esposo, el exministro de Educación Daniel Esponda, que se encuentran en la dulce espera de su primer hijo.
El anuncio tomó por sorpresa a muchos, ya que la congresista Erika Urtecho decidió hacerlo público mediante un emotivo video publicado en el marco de la celebración del Día del Padre, donde también dedicó un mensaje especial a su papá.
En la publicación, Urtecho mostró distintos momentos significativos que marcaron el instante en que ella y su esposo recibieron la noticia de que se convertirían en padres por primera vez, reflejando la emoción que rodea esta nueva etapa en sus vidas.
En las primeras imágenes del material compartido se podía leer la frase: “Este Día del Padre tiene un significado aún más grande para nosotros”, destacando el valor especial que adquiere la fecha para la familia.
Luego otra postal decía: "Gracias a nuestra familia y amigos por compartir esta alegría con nosotros".
Uno de los momentos más emotivos del video mostró a Urtecho compartiendo con su madre un detalle simbólico: unos zapatitos de bebé acompañados del mensaje “Tengo algo que decirte..”, lo que reveló la noticia de manera íntima y familiar.
Asimismo el versículo: "Este es el niño que yo pedí al Señor, y él me lo concedió." 1 Samuel 1:27.
El gesto de la diputada generó reacciones positivas entre sus allegados, quienes acompañaron la revelación con muestras de alegría y felicitaciones, resaltando la unión familiar en torno a la llegada del nuevo integrante.
Con este anuncio, Erika Urtecho y Daniel Esponda compartieron públicamente una de las etapas más importantes de su vida personal, recibiendo mensajes de felicitación por parte de seguidores y figuras cercanas.
La noticia también ha generado atención en el ámbito político y social, debido al perfil público de ambos, quienes han desempeñado roles relevantes en la administración pública del país.