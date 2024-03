Diego Vázquez explica por qué sacó a Rubilio en el Olancho- Motagua

Valoraciones sobre el empate 0-0 entre Olancho y Motagua

”Fue un partido en donde el primer tiempo sufrimos de más para mí gusto. Nos tocó tener la pelota, nos sentimos superados en algún tramo juego del juego”.

“En el segundo solucionamos ese tema del mediocampo y controlamos mejor el partido. Donde estamos nosotros no sé si es penal o no, pero es mérito de Jonathan, tuvimos una de Carlos Mejía para irnos ganando, me parece que el empate estuvo bien por el trámite, ellos hicieron un buen primer tiempo y nosotros el segundo.”

Explicación sobre el mal primer tiempo

“Comparto es aseveración, el primer tiempo fue mal y en el segundo sufrimos menos. Pero me gustó más el equipo en la segunda mitad, es normal, Potros hace valer su localía, es complicado y el empate al final estuvo bien para nosotros.”

¿Qué le agradó del Motagua?

“Adaptarse a la cancha, estar bien atento en la zona defensiva ya que cometimos muy pocos errores, salvo algún balón parado que nos faltó apretar bien la marca, pero por lo demás estuvimos bastante bien, creo que el funcionamiento de la línea de atrás y media estuvo bastante aceptable. Siempre hay detalles por mejorar y estamos en ese camino.”

Semana larga ya que no se jugará el clásico

“Nos queda para ensayar, pero sin los jugadores porque se van a la Selección. Entonces con los chicos que quedan tenemos que seguir afinando y tratando de mejorar, esperaremos ver la cantidad que se llevan a la Selección y siempre desearles éxitos.”

La salida de Rubilio Castillo

“Fue táctico ya que cambiamos el sistema, pasamos a jugar con otro, solamente con un solo delantero y con gente más abierta, en este caso le tocó salir a Rubilio Castillo por una cuestión táctica.”

El fuerte clima en Olancho y la hora del partido

“Son todos de La Ceiba y tienen que estar acostumbrados, es normal y hay que adaptarse a todos los climas y canchas.”

Reclamos al árbitro central por las tarjetas amarillas

“Sí, me parece que sacó tarjetas amarillas de más y en algunas quizás no fue ecuánime. Pero no puedo hablar, ¿ecuánime está bien la palabra?, ¿me dejan ?. Que manden un diccionario , la verdad espero que ecuánime esté bien. “