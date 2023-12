¿Por qué le odian tanto? Diego Vázquez responde sin rodeos

La evolución del plantel ha sido satisfactoria y da la clave. “Tratar de dar un mensaje claro para que los jugadores entiendan, son tres partidos, vamos de a poco, el equipo que vimos ayer en el primer tiempo y parte del segundo me gustó”.

¿Qué hizo para cambiar la mentalidad?, le consultaron.

“Nada especial, el futbol todo lo vemos diferente, tiene caminos infinitos, por eso es tan lindo el fútbol, si me preguntas qué, no te puede decir una cosa, dirigir un equipo no es fácil con todo lo que conlleva. Los 10 años que tenemos continuos dirigiendo ayuda porque también conocemos a todos los jugadores”.

“Me siento bien en Motagua, estuvimos un año y ocho meses afuera, pero conozco todo, esperamos seguir creciendo, eso siempre tiene que ser, tratar de aprender y seguir por ese camino. Ojalá podamos hacer un buen partido el sábado y pasar a la final”, sostuvo.

Sobre su regreso al Yankel Rosenthal, donde le ha ido bien, aseguró. “Estar bien, la localía siempre es un factor que es a favor, depende de lo que sepamos desarrollar en el campo, será un partido diferente, esperamos pararnos firmes y ojalá que en el Yankel no sea la excepción a lo que vivimos ayer”.

¿Cómo encontró el plantel tras su llegada?, se le preguntó al cinco veces campeón de Liga Nacional.

“Encontramos un plantel diferente al que dejamos, si asumimos la responsabilidad es porque queremos crecer y estamos preparados al reto, los encontramos bajos de ánimos, es algo normal, pero no hablo de los técnicos anteriores porque no es mi estilo, tenemos una gran responsabilidad, pero siempre queremos mejorar”.