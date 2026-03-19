Ellos son los cinco estudiantes que destacan con los índices más altos en la UPNFM-SPS

Nimci Yolibeth Villamil Pacheco, joven sampedrana, también destaca entre los estudiantes con alto rendimiento académico al cursar la carrera de Educación Artística con orientación en Artes Visuales, donde mantiene un índice del 91%. Además de su desempeño académico, se desempeña como presidenta de la carrera de Artes y representante del Consejo Superior de la Facultad de Humanidades. Su perfil es integral, ya que también es actriz de teatro en la Teatral Sampedrana, trabaja en el área de negocios internacionales y se desarrolla como diseñadora. Villamil atribuye su éxito académico al compromiso personal, asegurando que “se debe al esfuerzo que le pongo día a día a estudiar, a las ganas y al anhelo de crecer y cumplir mis sueños”.