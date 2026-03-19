Ellos son los cinco estudiantes que destacan con los índices más altos en la UPNFM-SPS

Entre una comunidad estudiantil de más de 4 mil estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, campus San Pedro Sula, cinco estudiantes destacan con los mejores índices académicos y relatan en exclusiva a LA PRENSA la clave del éxito de sus buenas calificaciones.
Estos jóvenes, considerados ejemplo dentro de la comunidad universitaria, han logrado sobresalir entre cientos de alumnos gracias a su alto rendimiento académico, constancia en sus estudios y liderazgo estudiantil.
Con índices entre 91% a 100% estos son los estudiantes: Elsa Fajardo Bautista, Dayani Celeste Hernández Lazo, Eduardo José Arita Matute, Nimci Yolibeth Villamil Pacheco y Keren Hapuc Fúnes Portillo.
Entre los estudiantes destacados se encuentra Elsa Fajardo Bautista, licenciada en Psicología y actualmente cursando su segunda carrera en Turismo y Hostelería, quien mantiene un índice académico del 95%. Además de su formación, se desempeña como capacitadora de emprendedoras, promotora del turismo, asesora de ventas y organizadora de eventos.
Fajardo atribuye su excelencia académica a la constancia y disciplina en su día a día, asegurando que “el éxito de mis buenas calificaciones se debe a mi perseverancia. Mi motivación personal, me gusta lo que estoy haciendo, no pierdo el tiempo y me dedico a estudiar”.
La estudiante resaltó el papel fundamental de su entorno en su crecimiento personal y profesional, especialmente la influencia de su mentor. “Admiro a mi mentor Juan de Dios Fajardo, quien me inspiró a sacar una segunda carrera a mi edad y con familia; la verdad es un reto y realmente es una satisfacción”, expresó. Asimismo, destacó que uno de sus principales objetivos es aportar a la sociedad desde sus dos áreas de formación: “Mi mayor visión es enseñar a través del turismo nuestra cultura y, a través de la psicología, ayudar a las personas que más lo necesitan”.
Otra de las estudiantes sobresalientes es Dayani Celeste Hernández Lazo, originaria de El Progreso,Yoro, quien cursa el Profesorado en la Enseñanza del Inglés y mantiene un destacado índice académico del 99.77%. La joven relató que su excelencia académica es resultado del esfuerzo constante, afirmando que “el éxito de mis notas ha sido gracias al sacrificio, compromiso y dedicación; estoy en el cuarto año de mi carrera y esto también se debe al apoyo de mi hermana y su esposo”.
Hernández compartió que su camino profesional no siempre estuvo definido en el área educativa, ya que inicialmente estudiaba Medicina; sin embargo, circunstancias personales marcaron un cambio en su vida. “Mis padres se separaron y no pude continuar con la carrera, pero por motivación de mi hermana estoy aquí. De hecho, descubrí que tengo pasión por el inglés y por los idiomas, no solo por la medicina”, expresó. Asimismo, destacó la admiración que siente por su hermana, señalando que “ha formado una hermosa familia y se ha superado en sus estudios”, convirtiéndose en un ejemplo clave en su vida.
Con una visión clara de su futuro, Dayani aseguró que su meta es impactar positivamente en la educación y que aspira a ejercer la docencia en el extranjero.. “Quiero ser la maestra que no tuve cuando yo era estudiante”, manifestó, al tiempo que destacó la importancia del idioma en el país: “quiero enseñar que el idioma es una herramienta para comunicarse y para que las personas tengan más oportunidades. Finalmente, motivó a otros jóvenes a luchar por sus metas: “que se esfuercen y sigan adelante; ser parte de la excelencia no solo es talento, sino esfuerzo y sacrificio".
Entre los estudiantes destacados también figura Eduardo José Arita Matute, quien cursa la Licenciatura en Educación Básica y actualmente se desempeña como docente en Oasis Evangélico Bilingual School en La Lima, Cortés. Además, forma parte de MILCO y es becario, lo que le ha permitido continuar su formación académica con altos estándares. El joven atribuye su rendimiento a la constancia y disciplina, afirmando que “el éxito de mis buenas calificaciones se debe a la dedicación, a noches de desvelo, pero sobre todo a poner mi mirada en un objetivo”.
Arita Matute destacó la influencia de figuras clave en su vida académica, comenzando por su madre, quien fue su maestra en la primaria. “Admiro a mi maestra de primaria, que fue mi madre, Ena Coritza Matute García”, expresó. Asimismo, reconoció el apoyo recibido durante su etapa universitaria: “agradezco a la licenciada Ruth Barrientos, ya que ha sido una docente que me ha abierto puertas tanto en la carrera y me ha motivado a llevar buenas notas en mi profesión”.
El estudiante manifestó su deseo de seguir creciendo profesionalmente y generar impacto en la educación. “Mi visión es culminar mi carrera e impactar como un maestro lo hizo en mi vida. Quiero terminar con una maestría”, señaló. Finalmente, envió un mensaje a la juventud: “nosotros, esforzándonos, podemos tener buenos resultados, no escuchando palabras negativas y poniendo la mirada en Dios. Hay que ser jóvenes visionarios, no hay que conformarnos con poco”, concluyó.
Nimci Yolibeth Villamil Pacheco, joven sampedrana, también destaca entre los estudiantes con alto rendimiento académico al cursar la carrera de Educación Artística con orientación en Artes Visuales, donde mantiene un índice del 91%. Además de su desempeño académico, se desempeña como presidenta de la carrera de Artes y representante del Consejo Superior de la Facultad de Humanidades. Su perfil es integral, ya que también es actriz de teatro en la Teatral Sampedrana, trabaja en el área de negocios internacionales y se desarrolla como diseñadora. Villamil atribuye su éxito académico al compromiso personal, asegurando que “se debe al esfuerzo que le pongo día a día a estudiar, a las ganas y al anhelo de crecer y cumplir mis sueños”.
Con metas precisas, la estudiante detalló que se encuentra próxima a iniciar su práctica profesional, enfocada en alcanzar sus objetivos. “Mi visión es graduarme, estoy a punto de ir a práctica, y mi visión es tener mi propio centro de artes”, afirmó. Su proyecto de vida está estrechamente ligado al impacto social del arte, el cual considera una herramienta de transformación personal y colectiva.
Villamil también compartió el significado profundo que tiene su carrera en su vida, destacando su dimensión humana. “Así como yo estudio artes, porque considero que el arte me salvó la vida, estoy estudiando por lo mismo: para darle dirección y voz a las personas que no lo tienen y lo quieren interpretar de otra forma”, expresó.
Keren Apuc Funes Portillo también forma parte del grupo de estudiantes destacados, al mantener un índice académico del 92% en la Licenciatura en Matemáticas. Para la joven, alcanzar la excelencia académica representa un logro significativo, asegurando que “significa orgullo y éxito por un gran esfuerzo que uno hace para ser excelencia académica”.
Su desempeño sobresaliente, explicó, es resultado de la constancia en su formación: “se debe a esfuerzo, disciplina y ser constante”. La estudiante compartió que su elección de carrera nace de una motivación personal ligada al desafío intelectual. “Me motivó que matemáticas para mí es un reto y a la vez me entretiene, entonces es como unir el entretenimiento y la formación académica”, expresó. En su tiempo libre, Keren disfruta de actividades sencillas que complementan su rutina académica: “leo, me gusta la lectura, y también escuchar música”, comentó.
Funes Portillo aspira a desarrollarse profesionalmente en el área educativa. “Mi visión es emprender en lo que estoy estudiando, que es la docencia en matemáticas, y también sacar un grado de maestría en matemáticas”, señaló. Asimismo, destacó la influencia de sus docentes, mencionando que “admiro al licenciado Víctor porque es una persona que enseña con amor y nos motiva a seguir adelante”.