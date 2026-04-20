Hijo de Maradona revela lado oscuro de su padre y hace confesión sobre Messi

Madrid, España.

El hijo mayor de Diego Armando Maradona, Diego Sinagra (conocido como Maradona Jr.), de 39 años, acudió al programa La Revuelta, donde repasó públicamente su historia familiar marcada por la ausencia de su padre y un reencuentro tardío que llegó décadas después de su nacimiento. Sinagra nació en 1986 en Nápoles, el mismo año en el que Maradona vivía uno de los momentos más gloriosos de su carrera: lideró al Nápoles al histórico Scudetto y condujo a la selección argentina a la conquista del Mundial de México. Sin embargo, su relación padre-hijo no comenzó en ese contexto de éxito, sino muchos años después, en medio de una historia de distancia, reconocimiento judicial y reencuentros esporádicos.

Durante su conversación con David Broncano, Maradona Jr. recordó que no fue reconocido por su padre hasta 1993, aunque el vínculo personal no empezó a construirse hasta que él tenía 29 años. Según relató, el primer acercamiento real se produjo tras una entrevista radiofónica en Argentina que su padre escuchó: “Él me llamó y me dijo que fuera a cenar con él... nunca hablamos del pasado”, explicó. “Nací en un momento en el que mi viejo era el dueño del mundo; crecí idolatrándole”, expresó, al describir una infancia atravesada por la figura mítica de su padre. También habló del impacto emocional de aquella ausencia: “Cuando ibas al colegio y veías a todos los padres recoger a sus hijos... el mío no estaba. Me recogía mi madre. Era distinto”. En ese sentido, fue contundente al definir la figura de Maradona en su vida: “No era una ausencia normal. Era Diego Armando Maradona ausente”.

El exfutbolista también reflexionó sobre la complejidad del astro argentino, fallecido en 2020 a los 60 años: “Tuvo una vida compleja, pero hermosa. Fue el ser más humano que más ha disfrutado, pero también vivió momentos muy difíciles. Se equivocó y pagó, pero no lastimó a nadie”, afirmó.

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