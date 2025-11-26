¿Dónde está el corazón de Diego Maradona? Justicia resuelve el misterio tras extraerlo

Revuelo en Argentina y el resto del mundo tras revelar noticia sobre el corazón de Diego Armando Maradona, el considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia.
Diego Armando Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, en Tigre (Buenos Aires, Argentina).
Diego Armando Maradona murió hace cinco años y todavía hay ciertos aspectos que no están demasiado claros y que las autoridades continúan investigando.
Más allá de la ciencia, existía un misterio que todavía hoy está en el aire y que genera numerosas preguntas entre los seguidores del '10': ¿Dónde está su corazón?
El legendario número diez fue sepultado sin su corazón, que fue extraído durante los estudios forenses -junto a otros órganos como hígado y riñones- para esclarecer las causas de su fallecimiento.
Además de su corazón, se le extrajeron también los riñones y el hígado con fines de investigación, un proceso habitual en muertes cuyo motivo no es del todo claro.
En la autopsia se informó que Maradona tenía un corazón mucho más grande de lo normal:Pesaba alrededor de 503 gramos, cuando el promedio en un adulto suele ser entre 300 y 350 gramos.
Durante el aniversario de su muerte, causó un gran revuelo entre los aficionados conocer que Diego fue enterrado sin su corazón. Sus seguidores se preguntaban donde estaría este órgano y las autoridades se vieron obligadas a revelar el misterio.
Maradona: El lugar en el que se encuentran sus órganos ya no es ningún secreto y ha sido dado a conocer por la Justicia ante una oleada de preguntas al respecto generadas en los últimos días.
Se conoció finalmente que el corazón de Diego Armando Maradona se encuentra en el Departamento de Anatomía Patológica de la Policía Bonaerense, en La Plata, bajo numerosas medidas de seguridad.
Según publicaron varios medios argentinos, como Olé o Infobae, la publicación de los detalles revelados sobre los restos del astro argentino obligó a la Justicia a reforzar las medidas de seguridad en el lugar donde guardan el corazón y otros órganos del Diez
Y es que los investigadores descubrieron que un grupo de barrabravas de Gimnasia habían ideado un plan para robar el corazón de Maradona para tenerlo como un trofeo. No era solo una amenaza. Según la policía, los hinchas habían llegado a estudiar por donde podrían entrar en el edificio sin ser detectados.
Los restos que no fueron enterrados en el cementerio Jardín Bella Vista, se mantendrán preservados en formol hasta 2030, cuando se cumplirán 10 años de su muerte.
El protocolo de conservación marca un plazo de al menos diez años para mantener el corazón bajo protección, antes de decidir sobre su destino final. Pasado ese periodo, podría eventualmente ser enterrado junto al cuerpo de Maradona, aunque la familia, la justicia y las instituciones involucradas analizarán cuidadosamente esa posibilidad.
Los estudios complementarios pudieron realizarse con éxito. Los análisis determinaron que el corazón de Maradona pesaba 503 gramos, lo mismo que un apelota de fútbol. Casi el doble de lo que pesa en una persona sana. Ese fue un dato fundamental que utilizaron los especialistas de la junta médica para determinar que la muerte de Maradona se debió a una insuficiencia cardíaca.
El corazón de Maradona, como el resto de los órganos que se separaron, yanoconservanlaformaoriginal. Está previsto que, para realizar el estudio correctamente, se le realicen diversas incisiones para poder analizar cada capa. Eso también pasó en este caso.