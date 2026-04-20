¿Mourinho al Real Madrid? El polémico entrenador reacciona y deja a todos asombrados

La posibilidad de que José Mourinho regrese al banquillo del Real Madrid ha dejado de ser un simple rumor para convertirse en un escenario que gana fuerza con el paso de las horas.
Extraoficialmente se ha conocido de que Arbeloa no seguirá como técnico del Real Madrid de cara a la próxima temporada ya que no generó las expectativas tras reemplazar a Xabi Alonso.
Arbeloa no seguirá en el banquillo tras la eliminación de Champions League, además del adiós de Copa del Rey y a eso se le añade que está complicado poder quitarle la Liga al FC Barcelona.
Más allá de los resultados, la figura de Arbeloa siempre ha generado opiniones divididas. Por un lado, su carácter competitivo y su fuerte personalidad encajan con la filosofía del club; por otro, algunos sectores consideran que su evolución como entrenador aún está en proceso y que necesita seguir formándose fuera de la presión que supone dirigir en el entorno madridista.
En ese contexto, el nombre de Mourinho emerge con fuerza para poder llegar al banquillo del Real Madrid.
Jose Mourinho, de 63 años, es uno de los entrenadores que están sonando para llegar al Real Madrid la próxima temporada.
El portugués ya fue técnico del equipo blanco desde 2010 hasta 2013 y ahora, podría regresar al Bernabéu.
El portugués negó en diciembre, cuando el Real Madrid destituyó a Xabi Alonso, que fuese a entrenar al equipo blanco por aquel entonces, pero ahora mismo, no niega nada.
Informa Mundo Deportivo de que Mourinho escucharía al Real Madrid y especialmente a Florentino Pérez, con el que mantiene una buena relación. El club blanco es especial para el portugués y si le llama, escucharía esa propuesta.
Según las informaciones más recientes, la próxima semana será clave, ya que Florentino Pérez tiene previsto reunirse con Álvaro Arbeloa para comunicarle que no continuará al frente del equipo, una decisión que abriría oficialmente la puerta a un cambio en el banquillo de cara a la próxima temporada.
A pesar de tener contrato vigente con Benfica, 'Mou' no garantizó su continuidad en el Benfica, dejando la puerta abierta a un movimiento que sacudiría el mercado europeo este verano.
Durante conferencia de prensa, el técnico fue cuestionado sobre si cumplirá su vínculo hasta 2027. Fiel a su esencia, respondió con una pregunta que dejó a todos helados: "¿Quién puede garantizar lo que sucederá en el fútbol?".
Mourinho es un nombre que empieza a sonar con fuerza porque conoce el club, la dirección y ya conquistó títulos sentado en el banquillo blanco. Además, aún algunos viven con nostalgia aquella etapa
Y es que hablar de Mourinho en el Real Madrid es recordar una de las etapas más intensas, polémicas y transformadoras del club en el siglo XXI. El portugués llegó en 2010 tras conquistar Europa con el Inter, con la misión de romper la hegemonía del Barcelona de Guardiola, que dominaba tanto en España como en el continente. Su aterrizaje marcó un antes y un después.
Durante su primera etapa (2010-2013), Mourinho no solo devolvió al equipo a la élite competitiva, sino que construyó un bloque con carácter, identidad y una mentalidad feroz. Bajo su mando, el Madrid conquistó la histórica Liga 2011-12 con 100 puntos, un récord en ese momento, además de una Copa del Rey y una Supercopa de España.
Sin embargo, su etapa también estuvo marcada por la tensión. Los constantes enfrentamientos con el Barcelona, la presión mediática y los conflictos internos terminaron desgastando su ciclo, que concluyó en 2013 en medio de un ambiente dividido.
Mou tiene contrato con el Benfica hasta junio de 2027, pero en el acuerdo existe la posibilidad de romperlo este mismo verano si el club o el técnico lo estiman oportuno. Así, Mou se podría marchar gratis si así lo deseara.