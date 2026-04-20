¿Mourinho al Real Madrid? El polémico entrenador reacciona y deja a todos asombrados

Y es que hablar de Mourinho en el Real Madrid es recordar una de las etapas más intensas, polémicas y transformadoras del club en el siglo XXI. El portugués llegó en 2010 tras conquistar Europa con el Inter, con la misión de romper la hegemonía del Barcelona de Guardiola, que dominaba tanto en España como en el continente. Su aterrizaje marcó un antes y un después.