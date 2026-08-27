Dibu Martínez sorprende al mundo: ya tiene nuevo equipo en Europa

Londres, Inglaterra.

El futuro de Emiliano “Dibu” Martínez finalmente comienza a despejarse después de varias semanas cargadas de incertidumbre. El arquero argentino, campeón del mundo con la Albiceleste y una de las grandes figuras del Aston Villa durante los últimos años, está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Chelsea, en una operación que tomó fuerza de manera inesperada durante las últimas horas del mercado de fichajes. La información fue adelantada por el reconocido periodista Fabrizio Romano, quien confirmó que Chelsea y Aston Villa alcanzaron un acuerdo verbal para el traspaso permanente del guardameta argentino por una cifra cercana a los 7.5 millones de libras esterlinas, unos 9 millones de euros. Martínez ya había dado el visto bueno a la posibilidad de jugar en Stamford Bridge y ahora las partes trabajan en los últimos detalles para completar la operación.

El movimiento representa una salida importante para el arquero de 33 años, quien durante buena parte del verano buscó una alternativa que le permitiera abandonar Villa Park. Martínez había dejado clara su intención de afrontar un nuevo desafío después de seis temporadas defendiendo la camiseta del Aston Villa, pero las posibilidades que aparecieron inicialmente no terminaron de concretarse. Uno de los destinos que más fuerza tomó fue la Juventus. El club italiano mostró interés en el argentino, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto y finalmente la institución de Turín optó por otras alternativas para su portería. También surgieron rumores que relacionaron al Dibu con Manchester United y Tottenham, mientras que el Chelsea terminó apareciendo como una opción que inicialmente parecía secundaria y que, en cuestión de horas, se transformó en la alternativa definitiva.

La salida de Martínez no llega completamente por sorpresa. Aston Villa había tomado decisiones que anticipaban un cambio en la portería. El conjunto dirigido por Unai Emery incorporó al japonés Zion Suzuki, procedente del Parma, por una cifra cercana a los 30 millones de libras, con la intención de convertirlo en su nuevo número uno a largo plazo.

Con Suzuki en el proyecto, el protagonismo del Dibu comenzó a quedar en duda. El argentino incluso estuvo entrenando alejado del grupo principal mientras sus representantes buscaban una solución para su futuro.

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Chelsea se mueve después de las dudas con Robert Sánchez

El equipo londinense decidió acelerar por Martínez después de las dudas generadas por el rendimiento de Robert Sánchez en el comienzo de la temporada. El guardameta español fue señalado tras su actuación frente al Fulham, partido en el que Chelsea consiguió una victoria por 3-2, pero en el que Sánchez volvió a dejar dudas bajo los tres palos. El entrenador Xabi Alonso identificó la portería como una posición que necesitaba mayor experiencia y seguridad, y el nombre del campeón del mundo apareció rápidamente sobre la mesa. Chelsea terminó entendiendo que Martínez podía convertirse en una solución inmediata. El argentino conoce perfectamente la Premier League, tiene una enorme experiencia internacional y, además, llega con un recorrido que incluye actuaciones decisivas en partidos de máxima presión. Por ello, el conjunto londinense aceleró las conversaciones y consiguió convencer al arquero.

Un adiós especial

La salida también representa el final de una etapa muy importante en la carrera de Martínez. El arquero llegó al Aston Villa en septiembre de 2020, después de abandonar el Arsenal en busca de la continuidad que finalmente encontró en Birmingham. Allí se transformó rápidamente en uno de los referentes del equipo y en uno de los mejores porteros de la Premier League. Durante su etapa con el club disputó 256 partidos, recibió 305 goles y consiguió mantener su portería imbatida en 80 ocasiones, de acuerdo con los registros citados en los reportes sobre su salida. Más allá de los números, su importancia para Aston Villa fue mucho mayor. Martínez fue una pieza fundamental en el crecimiento competitivo del equipo, ayudó a convertir al conjunto villano en un habitual protagonista del fútbol inglés y formó parte de una etapa que terminó con importantes éxitos.

El argentino se marcha después de haber ayudado al club a alcanzar objetivos históricos y tras una temporada en la que Aston Villa consiguió una destacada campaña en la Premier League y conquistó la Europa League.



Millones

Uno de los aspectos que más llama la atención de la operación es la cantidad acordada. Chelsea pagará alrededor de 7.5 millones de libras esterlinas por un arquero campeón del mundo y ganador de dos premios Yashin, una cifra considerablemente baja si se compara con las cantidades que habitualmente se manejan por futbolistas de su experiencia y jerarquía. La situación contractual y deportiva de Martínez en Aston Villa, sumada a la llegada de Zion Suzuki y al deseo del propio jugador de buscar un nuevo destino, terminó favoreciendo las negociaciones. Para Chelsea, se trata de una oportunidad de mercado: incorporar a un arquero experimentado, probado en la Premier League y acostumbrado a disputar partidos de máxima exigencia por una cantidad relativamente reducida. Martínez está previsto para firmar un contrato de dos temporadas con Chelsea, con una opción para extenderlo por un año más.

El argentino viajará a Londres para completar los trámites correspondientes y someterse a los exámenes médicos antes de que el club pueda hacer oficial la operación.

De superar todos los pasos, Stamford Bridge se convertirá en el nuevo escenario de una carrera que tuvo un giro espectacular desde que Martínez salió del Arsenal.