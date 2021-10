Exclusiva con Denil Maldonado: “Tengo fe de que este proceso será mejor”

“Yo siempre he buscado estar a la altura en todos los equipos que he estado. El fútbol chileno es muy competitivo, nosotros estamos buscando puestos para jugar Copa Sudamérica. Hasta ahora siento que voy bien y estoy mejorando en mi carrera” , sostuvo el exjugador del Pachuca.

“Uno se alegra cuando el director técnico habla bien del nivel que mostramos en la cancha, no ha sido fácil y poco a poco me he venido ganando la confianza del entrenador Sensini, y hay que seguir luchando para mantenerse ”, manifestó el jugador.

“ Es una experiencia muy linda, gracias a Dios se me dio la oportunidad de anotar, ya días venía buscándolo. Eso me pone muy contento, ya que el equipo viene mejorando y se logró un punto importante. Al final fui elegido el mejor del partido y fue una sensación buena”, comentó.

Selección y el nuevo proceso

Las expectativas son buenas con la llegada del entrenador colombiano Hernán “Bolillo” Gómez a la Selección de Honduras, Denil confía en que el proceso será mejor.

“Tengo la fe de que este será un lindo proceso y diferente al anterior. Todavía no he compartido con el nuevo DT, no sé si estaré convocado, y si lo estoy daré lo mejor de mí. No ha sido fácil estar en los juegos, la moral uno decae. Debemos darle la vuelta a lo que pasó y seguir soñando con ir al Mundial”, argumentó.

El cafetero todavía no ha charlado con el central y espera ser tomado en cuenta para los partidos del 12 de noviembre contra Panamá y el 16 frente a Costa Rica.

“Por los momentos no he tenido acercamiento con el Bolillo, me imagino que en su momento lo hará, y si no estamos, igual hay que apoyar a los que estén”, indicó.

La selección de Honduras es última de la octagonal de Concacaf, pero todavía hay 24 puntos por disputarse.

“Uno no debe perder la fe, todavía hay 24 puntos y hay que disputarlos a muerte. Nunca se sabe y el fútbol siempre da revanchas. Es cierto que se mira imposible, pero no debemos darnos por vencidos y debemos apoyar el nuevo proceso y darlo todo”, puntualizó el futbolista catracho.