Y añadió: “Si hay el espacio y si pueden, porque recuerden que todo esto es dinero, ahorita los equipos están bien y tampoco la Federación, competir en eliminatorias es extremadamente caro y estamos justitos con el presupuesto, no podríamos hacer un arreglo de decir, paren una semana y les vamos a dar tanto de dinero porque no se puede” .

Róchez y Rubilio Castillo

Por otra parte, se conoció que ya se hizo el bloqueo de legionarios y Gerardo Ramos informó que Bryan Róchez y Rubilio Castillo entran en la nómina.

“Ya fueron convocados, en la lista anterior estuvo Rubilio, pero razones del técnico no lo trajo. En el caso de Róchez, me dio pena con el muchacho, siempre lo convocábamos y no venía, a veces por problema físicos que hablaba con el técnico. De eso no tengo queja, él (Coito) conversaba mucho con ellos de frente, se comunicaba bastante con ellos y una vez le dije que si no lo iba a necesitar, no lo estuviéramos llamando”, puntualizó.

“Pero el viernes se mandó la convocatoria y ellos están incluidos. Tal vez haya algunos muy jóvenes que juegan en el extranjero que no estarán por el momento. Pero los recurrentes si se incluyeron”