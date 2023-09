David Ruiz revela lo que pagó en la Selección de Honduras para que no le cortaran el pelo

Para sorpresa de todos, el jugador se negó a volarse la frondosa melena, algo que causó asombro en la prensa deportiva y en los aficionados, aunque algunos rechacen por completo esta tradición en la Bicolor.

Ya más relajado y con más confianza, David Ruiz reveló qué hizo para que no le cortaran el pelo. “Por respeto les dije que no me iba a cortar el pelo, ellos entendieron, a la misma vez les dije que, hiciéramos algo como un asado todos juntos”, dice.