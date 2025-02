Darell Oliva revela su promesa y cómo empezó a hacer sus largos saques de banda

Tegucigalpa, Honduras.

“Recuerdo cuando siempre me iba con mis amigos a jugar pelota. Siempre mi mamá se levantaba temprano para ir a vender pasteles, eso me motivaba. Una vez le pedí dinero para ir a entrenar y ella estaba lavando ropa, le dije que no la quería ver más haciendo ese trabajo porque yo la iba a sacar adelante”, afirmó Darell.

“Mi papá siempre me motiva, cuando veo su foto en mi celular me motiva a salir adelante”, confesó.

Darell Oliva creció jugando en Sambo Creek, precisamente en su escuela: “Cuando estaba en la escuela un profesor tenía el equipo, me fui a probar un día y ahí me quedé, él tiene una academia y casi toda la comunidad está ahí”, dijo sobre sus inicios.

Ahora bien, la oportunidad de irse a Tegucigalpa llegó por medio de un tío. El Motagua lo estaba esperando para probarse y no falló. Darell se destaca como extremo, pero también es volante, de esos enlaces que cuando agarran la pelota son un peligro constante en ataque.

“Un tío me llamó y me dijo que viniera a hacer una prueba. Estaba nervioso la verdad, no sabía si me iba a quedar porque había gente más grande que yo. Estar aquí es un sueño desde niño, nunca imaginé estar en un club grande como es Motagua, vamos a seguir adelante para intentar ir a primera división”, destacó Darell Oliva.

Ahora bien, la oportunidad de irse a Tegucigalpa llegó por medio de un tío. El Motagua lo estaba esperando para probarse y no falló. Darell se destaca como extremo, pero también es volante, de esos enlaces que cuando agarran la pelota son un peligro constante en ataque.

“Un tío me llamó y me dijo que viniera a hacer una prueba. Estaba nervioso la verdad, no sabía si me iba a quedar porque había gente más grande que yo. Estar aquí es un sueño desde niño, nunca imaginé estar en un club grande como es Motagua, vamos a seguir adelante para intentar ir a primera división”, destacó Darell Oliva.