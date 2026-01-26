Daniel Otero sin tapujos contra FFH y sorprende: "El rival de Marathón es Olimpia"

San Pedro Sula, Honduras.

Además, el presidente del Marathón dejó clara su postura sobre la relación entre los clubes, la Liga Nacional y la Federación de Fútbol de Honduras, exigiendo respeto para su institución y un cambio profundo en la forma de administrar el fútbol hondureño. La entrevista dejó conceptos fuertes, reflexiones incómodas y una advertencia clara: Marathón alzará la voz y asumirá un rol más activo en la defensa de sus intereses y del futuro del fútbol del país.

El dirigente no solo habló de los planes deportivos e institucionales del cuadro verdolaga, sino que también abordó temas estructurales que afectan al fútbol nacional. Con frases contundentes, Otero cuestionó el rumbo de la Federación, alertó sobre una supuesta deuda millonaria que mantiene al sistema en “alarma roja” y criticó la falta de autocrítica de quienes hoy toman decisiones a nivel federativo.

Daniel Otero , recién electo por la asamblea extraordinaria como nuevo presidente de Marathón , asumió el cargo con un discurso directo, ambicioso y sin rodeos, dejando claro que su objetivo es devolver al Monstruo Verde al lugar que históricamente le corresponde: ganar, competir y ser protagonista en todos los frentes.

" Marathón no puede aspirar a menos y con esta junta directiva que hemos conformado, en la cual hay miembros con vasta experiencia y también jóvenes que llegan con mucha energía y dinamismo, vamos a conformar un equipo de trabajo en todas las áreas: mercadeo, finanzas, legal, deportiva e infraestructura", comenzó diciendo Daniel Otero.

Daniel, todos los aficionados sueñan con que en el año del centenario Marathón pueda levantar el título. ¿Cómo lo ve usted?

Ya el equipo en el primer torneo fue subcampeón, estuvo cerca. Se han incorporado cuatro jugadores, creemos, a Moya y a Maylor; Lavallén ya los tuvo, los conoce y los pidió, y él sabe que pueden rendir. El caso de "Chuy" Pérez, que fue una de las sensaciones del torneo anterior, y el caso de Rougier, que llega a fortalecer uno de los puntos débiles que tenía Marathón en el arco.

¿Ustedes ya tienen completo el cupo de fichajes o todavía tienen en mente realizar algunas incorporaciones?

Sí, Marathón ya tenía un gran plantel desde mi punto de vista, un equipo que mejor juega el fútbol en la Liga Nacional, un fútbol vistoso a los ojos de los aficionados. Lamentablemente no se logró el título, que era lo importante, la meta. Y como muestra de que mantenemos el hambre y la sed de triunfo, se reforzaron las cuatro líneas, como tú bien has dicho: la portería con Rougier; la defensa con el lateral derecho, ya que se nos fue Anderson, pero Maylor es un extraordinario jugador.

Carlos Pérez, apetecido por muchos equipos, nos honra que haya escogido a Marathón por encima de otras ofertas económicas que tenía. Y el caso de Brayan Moya, en el que hago hincapié, fue una petición especial que nos hizo Pablo Lavallén, y la junta directiva con mucho gusto se dio a la tarea de cerrar su fichaje, además de la renovación de Henry Figueroa y otro par de renovaciones que se estarán anunciando en los próximos días.

La ventana de fichajes termina a fin de mes; no podemos adelantar nada, pero cualquier cosa se puede dar. De repente Pablo nos dice en alguna reunión que busquemos algo en un sitio en particular, y créanme que tendrá de nuestra parte todo el apoyo. Estamos muy contentos con el cuerpo técnico; desde hace años no teníamos un cuerpo técnico tan profesional como el que tenemos actualmente. Estamos trabajando en una comunión absoluta entre cuerpo técnico, junta directiva, plantel de jugadores y afición.

He escuchado por ahí, Daniel, y sería bueno que nos confirmaras, que Marathón está buscando un volante mixto en el extranjero y así competirle al Olimpia.

Sí, miren: nuestro rival es Olimpia. Es el clásico nacional y apuntamos a superar a Olimpia. Hablamos del mediocampo de Olimpia: Pinto, Álvarez, Edwin Rodríguez; es prácticamente el mediocampo de la selección nacional. Ahí es donde nosotros tenemos que fortalecernos para jugar de tú a tú contra ellos. Nosotros sentimos que a nivel de delantera tenemos a Messiniti, Rubilio, Brian Moya; más atrás a Vega, Carlos Pérez, Zacasa. Ahí estamos bastante bien. Y si bien es cierto, tenemos a Chelito, Farioli, Isaac y Damin, en ese sector del campo nos vendría bien reforzarlo. Pero no queremos equivocarnos, por eso nos hemos tomado tiempo. No estamos seguros si esa incorporación se va a dar en lo que resta de esta ventana o en la de verano, pero ahí vamos a reforzar para tener el mejor mediocampo del país.

Bien, Daniel, ahora háblanos sobre los proyectos en infraestructura.

Sí, vamos con todo. Maratón, como ustedes saben, es el único equipo de fútbol con estadio propio, y nos sentimos tremendamente orgullosos de eso. Vamos a terminar y modernizar nuestra casa con cinco proyectos: la construcción y comercialización de los palcos; iluminación de última generación; la construcción de la gradería norte; un parque de leyendas, cuyo nombre aún no hemos definido, pero será un lugar donde el aficionado y los niños puedan conocer lo que ha sido Marathón en sus primeros cien años.

Lamentablemente somos dados a honrar a quienes ya no están con nosotros, pero vamos a tratar de cambiar eso y empezar a honrar tanto a dirigentes como a jugadores que han pasado por nuestra institución, inmortalizándolos en un parque de leyendas. Además, la nueva y moderna UTV Digital nos ayudará a generar más ingresos para la institución. Estos cinco proyectos los iremos anunciando en los próximos días de la mano con ustedes, porque estamos trabajando todos los días para poder echarlos a andar.

Háblenos del nuevo director deportivo de la Federación y decíamos que los presidentes de la Liga Nacional deben pararse ante la Federación porque está haciendo el negocio y la Liga solo presta a los jugadores.

Sobre la Federación de Fútbol, yo comentaba la vez pasada a unos colegas tuyos que el tema de Rafael Villeda es un ejemplo de lo que hay que hacer. Lo conozco como un caballero, igual que su tío José Rafael Ferrari, para mí el dirigente deportivo más laureado del fútbol hondureño. Siendo presidente de Olimpia, el equipo con más títulos, de forma clara se hizo a un lado y dijo que si no podía conseguir en la selección los éxitos que logró en Olimpia, debía dar un paso al costado. Y así lo hizo. Lamentablemente, los demás se siguen aferrando a esos puestos. Todos escuchamos en la calle la insatisfacción que existe con quienes manejan actualmente la federación. Estamos hablando de más de una década de fracasos. No me consta, lo repito, pero se habla de una deuda que asciende a un cuarto de trillón de lempiras; si eso es así, es una alarma roja para todo el fútbol hondureño. Lo que sí me consta es que el fútbol hondureño lo sostienen los dirigentes, los presidentes de los equipos de la Liga Nacional; los demás solo lo disfrutan.

Hace poco comentábamos, Daniel, que lo digno y caballeroso hubiese sido renunciar luego de la eliminación en San José, Costa Rica. ¿Cuáles crees que deben ser los pasos a seguir, Daniel?

Sí, es que mira, como decimos entre amigos y en el argot popular, ese pase es viejo. Entonces, permíteme traer a alguien de afuera que hable bonito y empiece a convencer a todo mundo. Traen a alguien ahí, yo no sé si es bueno o malo, pero todos sabemos que lo que no quieren es seguir dando la cara ellos mismos. Entonces ponen a alguien para que empecemos a creer que viene algo nuevo, pero no. Al final ya sabemos quiénes están a la cabeza y esa es la teoría del fruto del árbol envenenado: si el tronco está envenenado, el fruto va a estar envenenado. Sentimos que mientras ellos no den apertura y no reconozcan que hay un error, que hay un problema, es como el alcohólico: si no reconoce que es alcohólico, jamás se va a curar.

Si la Federación cree que todo está bien y que todo el mundo está contento, van a seguir cometiendo errores. Yo creo que deberían reflexionar, ponerse la mano en la conciencia y, así como un dirigente dio el paso al costado, ellos también deberían hacerlo. Me intriga saber por qué se aferran a ese puesto. Esa es la palabra correcta: me intriga. Mucha gente señala que es un tema meramente de intereses económicos. No me consta, pero es contradictorio. Estamos en un hoyo de 250 o 300 millones de lempiras, me comentan; no me consta, pero ahí está el problema. Hay un problema económico, de infraestructura a nivel nacional, un problema deportivo, de imagen y de motivación. Hay problemas por todos lados y no le veo un lado bueno a esta situación. Son muchas cosas que siempre he pensado, pero ahora tengo la tribuna correcta y estoy empoderado para decirlo como presidente de la institución futbolística más antigua del fútbol hondureño.

Ahora, ¿no cree que la liga debe asumir una posición más combativa con relación al futuro del fútbol hondureño?

Bueno, nosotros tenemos un representante, que es Roque Pascua. Él forma parte de la junta directiva entrante que fue juramentada el lunes pasado y ahí su servidor dio los lineamientos, a grandes rasgos, de lo que será la línea de trabajo. Hicimos hincapié en el tema de la Liga Nacional. Me reservo por el momento la estrategia que vamos a seguir, pero ya estamos en pláticas con varios equipos para hacerlo sentir. No podemos seguir fracasando a nivel nacional y escogiendo jugadores por intereses particulares. Soy franco y directo al decirlo. Marathón siempre ha sido irrespetado en ese sentido. Nos han bajado jugadores casi del avión. Recuerdo el caso de Erick Norales, prácticamente el mejor central que tenía el fútbol hondureño y era de Marathón; lo bajaron del avión para ir al Mundial. Créanme que con Marathón no van a seguir jugando. Vamos a ser respetuosos, pero vamos a exigir respeto para la institución más antigua del fútbol hondureño.

Mencionabas que el gran rival del Marathón es Olimpia. Volviendo al tema futbolístico, ¿Qué partido te duele más perder, Daniel? ¿Contra Olimpia o contra Real España?

Contra Olimpia. Definitivamente el rival de Marathón es Olimpia. Sí, tenemos una rivalidad local con los vecinos, pero nosotros apuntamos arriba. Si bien es cierto que alguien dijo que la rivalidad de España es con Marathón, no lo comparto. Para mí y para Marathón, por nuestra forma de ser y por el ADN verde, la final más disputada en el fútbol hondureño ha sido contra Olimpia. Reconocemos que es la institución más ganadora y ese es el partido que más nos duele perder. A mí, en lo particular, el partido que más me ha dolido perder fue en diciembre de 1987, cuando perdimos la final 1-0 en el Estadio Morazán, con gol de Juan Carlos Espinoza, que lastimosamente Chícharo Guerrero no pudo detener. Desde entonces, para mí, Olimpia es el rival a vencer.

Todos coincidimos en que Marathón fue el equipo que más espectáculo dio el torneo anterior, pero a mi juicio llegó muy poca gente a ver al equipo. ¿Qué les dirás a los aficionados de cara al próximo torneo?

Bueno, lastimosamente el Estadio Olímpico no es de nosotros; se tiene que alquilar. Ahí se dieron algunas situaciones que más adelante podemos platicar, pero el estadio se vio lleno en aproximadamente un 75 u 80 %. Tal vez no fue el número de boletos vendidos que esperábamos, pero sí nos sentimos satisfechos con la cantidad de personas que llegó. Además, era la época navideña y es complicado cerrar un torneo entre el 24 y el 31.

Me refiero no solo a la final, sino a lo largo del torneo.

Sí, y vamos a cambiar eso. Jugar en las tardes es inhumano. Por eso queremos apresurar el tema de la iluminación para poder jugar de noche. Estoy seguro de que con la nueva comisión de Mercadeo, presidida por el vicepresidente Mario Faraj, vamos a encontrar la ruta para tener estadios llenos o semillenos en la mayoría de los encuentros.

De acuerdo con la planificación, ¿Cuándo estaría lista la iluminación del Yankel?

No me quiero anticipar. Quiero que la comisión de infraestructura tenga el plan definido y entonces se los haremos saber. No quiero adelantar fechas.