Otero no se queda callado y le responde a José Molina

San Pedro Sula, Honduras.

La polémica por la ausencia de jugadores de Marathón en la convocatoria de la Selección de Honduras sumó este martes un nuevo capítulo, luego de que Daniel Otero, presidente del conjunto verdolaga, respondiera públicamente a las declaraciones del técnico de la Bicolor, José Francisco Molina. El entrenador español fue consultado sobre las versiones que apuntan a un supuesto veto de jugadores de Marathón en la Selección Nacional. Molina rechazó categóricamente esa posibilidad y cuestionó a quienes han difundido esa información: "He escuchado a alguna gente decir que hay jugadores vetados de club. O sea, que los jugadores de Marathón están vetados. Ya lo he escuchado varias veces", manifestó. El seleccionador aseguró que esta versión no es nueva y recuerda haberla escuchado en diferentes momentos: "Ahora lo escuché en junio, lo escuché en marzo, el que quiera seguir inventándose cosas, pues oye, está en su derecho", expresó.

Molina fue todavía más contundente al referirse a quienes sostienen que existe un veto contra futbolistas del club sampedrano: "Pero se está inventando cosas. Me parece que no es justo para sus oyentes". El técnico español también señaló que respeta las opiniones de quienes manejan esa versión, aunque dejó claro que continuará tomando sus decisiones de acuerdo con su criterio. "Yo le respeto. Cada uno que haga lo que entienda que tiene que hacer, pero yo lo que realmente hago es lo que entiendo que tengo que hacer", afirmó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Las palabras de Molina provocaron una respuesta directa de Daniel Otero, quien utilizó sus redes sociales para defender la postura de Marathón y negar que se trate de información inventada: "No se están inventando cosas", respondió tajantemente el presidente del club. Otero sostuvo además que Marathón mantiene su posición respecto a la situación de sus jugadores y afirmó: "Nosotros conocemos perfectamente lo que ha ocurrido con nuestros jugadores y sostenemos que han sido vetados de la Selección, y no desde ahora, sino desde antes de su llegada". El dirigente explicó que, como máximo responsable de Marathón, considera que tiene la obligación de defender a los futbolistas de la institución y hacer pública su posición sobre el tema: "Como presidente de Marathón, tengo la responsabilidad de defender a nuestros jugadores y decir las cosas como son", manifestó.