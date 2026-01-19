Daniel Otero anuncia proyecto con Marathón y mejoras en el Yankel Rosenthal

San Pedro Sula, Honduras.

En primer lugar, contento, contento porque en Marathón cabemos todos, y lo que ustedes han presenciado hoy es una muestra de ello. Me atrevo a decir que es la junta directiva más numerosa desde que yo formo parte de ella. Yo entré como miembro de la junta directiva del Marathón en 1995, hace treinta y un años, y compartí y construí junto a Orinson una visión para el Marathón del nuevo siglo, el equipo, o mejor dicho, el club más antiguo del fútbol hondureño, así dicen los registros futbolísticos. Honrado de que doña Aracely de Amaya nos haya acompañado o nos acompañe en esta junta directiva. Como le repito, feliz, pero al mismo tiempo honrado de asumir esta responsabilidad de llevar a Marathón, o terminar de llevar a Marathón, al lugar que se merece.

¿De qué manera asume el reto de tomar el puesto de la presidencia del Marathón, Daniel? ​​​​​​Sobre todo por lo que ya todos sabemos, conocemos y se ha hecho o se ha dicho de lo que hizo el presidente eterno, Orinson Amaya.

En la asamblea, Daniel Otero abordó distintos temas vinculados a su asunción como máximo dirigente del club. Resaltó el importante legado dejado por Orinson Amaya en el Marathón , habló sobre las transformaciones estructurales que se llevarán a cabo en la entidad y puso especial énfasis en los planes de modernización del estadio Yankel Rosenthal, la proyección de refuerzos con miras al torneo Clausura 2026 y hasta un canal de televisión.

El Club Deportivo Marathón ya cuenta con nuevo presidente para el período 2026-2028. Daniel Alberto Otero Muñoz, quien durante años trabajó de manera cercana con Orinson Amaya, aunque desde un perfil más discreto, asumirá ahora las riendas del club verdolaga por los próximos dos años, tras el acuerdo tomado en la asamblea celebrada este lunes.

¿Qué representa para usted ahora tener este cargo como presidente del Club Deportivo Marathón? Bueno, ya durante varios años hemos tenido seguimiento con el equipo cuando estuvo don Orinson, y hemos visto el crecimiento: las canchas, el estadio, el colorido, todo lo que se trabajó. El último proyecto que dejó abiertamente expuesto Orinson es el tema del Marathón, el tema del alumbrado. ¿Cómo sigue ese plan para lo que puede ser 2026 o no sé cómo lo tienen estipulado ustedes como junta directiva?

Sí, gracias por la pregunta. Bueno, el plan para el Marathón de este segundo siglo incluye más que eso. Vamos a establecer una fundación que se va a llamar Fundación Marathón, que estará integrada por reconocidos sanpedranos marathones, y que se encargará de construir los palcos, la iluminación, la gradería norte, una U televisiva nueva, digital, y un parque de leyendas. La meta es hacerlo todo al mismo tiempo, y este año comienza. O sea, que no iremos por partes. Marathón es el único equipo en el país con estadio propio, nos sentimos orgullosos de ello, y ahora vamos a hacer nuestra casa más grande y más moderna.

¿Cuánto le va a servir de experiencia, hablando en el ámbito deportivo, estar rodeado de leyendas como Mario Berríos, Tuky Bendañá, Rolando Peña, que han ganado muchos títulos con el equipo, y darle esa anhelada décima que se ha negado al Marathón durante muchos años?

Sí, gracias. Pues la nueva junta directiva consta de cuarenta y tres miembros. Todos vamos a trabajar de forma unida. Ya en el mensaje que dimos después de ser electos hablamos sobre los grandes lineamientos y la forma como vamos a trabajar. Sin lugar a dudas, estamos rodeados de gente que conoce el equipo. Yo personalmente lo conozco muy bien. Como le repito, lo dije en el discurso: me tomó treinta y un años llegar a esta posición. Eso habla de lo permanente que es Marathón, ¿verdad?.



Me siento muy orgulloso y contento de que, de los cuatro equipos grandes del fútbol hondureño, realmente creería yo que aquí es donde hay más democracia participativa. Aquí, en el Marathón, caben todos, como ustedes pueden ver. La junta directiva nuestra es un corte transversal de la ciudad. Aquí hay gente que comenzó en los setenta, en el primer título, como el doctor inclusive de ese campeonato del setenta y nueve, y hay diecisiete nuevos miembros. Eso para mí es muy importante, porque se va construyendo el Marathón del futuro. De cuarenta y tres miembros, diecisiete son nuevos, y en toda organización necesitamos esa sangre joven, energía y dinamismo que nos va a ayudar y nos va a dar muchos triunfos.

¿Ya hay algunas contrataciones? ¿Veremos un Marathón competitivo?

Sí, dentro de un par de días ya veremos que se reforzarán las cuatro líneas del equipo: la portería, la defensa, el mediocampo y la delantera, según la petición del director técnico Pablo Lavallén. Se ha trabajado en las cuatro líneas y pronto verán los nombres que hacen falta, porque me imagino que ya lo están pensando.

Daniel, ¿qué Marathón le ofrece al aficionado de aquí en adelante?Porque Marathón tiene su propia historia, tiene sus propias cosas, distintas, pero siempre Marathón. ¿Qué tipo de Marathón le ofreces hoy que tomas el cargo de presidente del club?.



Lo hablamos con los compañeros recién: una sola cosa, ganar. Queremos ganar, tenemos sed de triunfo y lo vamos a buscar y lo vamos a conseguir.

Cuando usted habla de tener un Marathón allá arriba, en los primeros lugares, hablamos de un equipo caro, una planilla que va a costar mucha plata. La otra vez estuve leyendo unos informes que hablaban de casi cincuenta millones que cuesta el Marathón por año, incluyendo mantenimiento de la cancha, el nuevo estadio y todo lo que usted le está sumando. Sé que no hay problema para que usted, como empresario exitoso, logre sacar ese capital, pero si la gente pudiera conocer cuánto puede rondar este proyecto suyo, digamos para el primer año o los cuatro años en los que piensa poner a Marathón campeón: un estadio remodelado, un alumbrado eléctrico, un equipo con liquidez y cuentas de ahorro, ¿cuánto podría rondar?

Ayer leí una noticia que decía que Marathón tenía una cantidad específica en sus cuentas bancarias. No es cierto, no es cierto eso que salió publicado ayer. Gracias a Dios, como que alguien les dijo que no era así y reformularon la nota periodística. Lo que a la afición le debe interesar es que Marathón está bien, que todos los planes que hemos trazado —como la Fundación Marathón y Marathón Televisión— van a ser una realidad muy pronto. No sé si se va a llamar Marathón TV, Marathón Play o Marathón Plus; eso dependerá de las próximas reuniones de junta directiva. Todo lo que haremos en el estadio: los palcos, la iluminación, la gradería norte, el parque de leyendas. Pero sobre todo queremos ganar. Para eso necesitamos retener el cuerpo técnico profesional que tenemos. Desde hace muchos años no contábamos con un cuerpo técnico que tuviera una comunión con el plantel. Ahora vamos a reforzar el plantel.

Uno de los valores de los que hablaba en el mensaje posterior a la toma de posesión es la responsabilidad financiera que debemos tener como institución, y la vamos a seguir. Esta junta directiva puede sentirse tranquila de que vamos a seguir el legado de Orinson en ese sentido. Tenemos y hemos tenido por varios años cero atrasos en la planilla, y eso se debe únicamente a la forma responsable en que Orinson administró las finanzas del equipo, y créanme que así vamos a continuar siendo.