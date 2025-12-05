Cristiano Ronaldo y Portugal en el Mundial 2026: Selecciones a las que enfrentarán

Washington, Estados Unidos

Durante el sorteo que se realizó en Washington D. C. para la fase de grupos del Mundial 2026, la selección de Portugal conoció sus rivales que enfrentará en los primeros tres partidos. Cristiano Ronaldo tiene la última oportunidad de ganar la Copa del Mundo para sentarse en la mesa de leyendas como Lionel Messi, Diego Maradona o Pelé, claro ganarlo con Portugal, tendrá más valor ya que nunca es una selección favorita a obtener el trofeo.

Ahora bien, la escuadra lusa conoció a sus tres primeros rivales que enfrentará. Está ubicada en el sector K junto a las selecciones de Colombia, Uzbekistan, más el ganador repechaje (Jamaica, Congo y Nueva Caledonia). Gracias a CR7 es favorita. En el Mundial que pasó en Qatar 2022, Portugal quedó eliminado en los cuartos de final frente a Marruecos, una selección que sorprendió al mundo.

Las participaciones de Portugal en los Mundiales

La selección masculina de Portugal se ha clasificado para la fase final de la Copa Mundial de la FIFA en ocho ocasiones: en 1966 , 1986 , 2002 y en todas las fases finales celebradas desde entonces. Su mejor resultado, hasta 2022, es el tercer puesto en 1966; también terminó cuarto en 2006.

Jugó 35 partidos, de los cuales ganó 17, empató 6 y perdió 12. Marcó 61 goles y recibió 41. Tiene una efectividad del 54,28% y ocupa el 15º lugar de la tabla histórica.



