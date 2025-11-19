  1. Inicio
Cristiano Ronaldo le deja mensaje a Donald Trump tras visita en la Casa Blanca

El jugador del Al Nassr estuvo presente en una cena de gala con el mandatario en honor al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán.

  • 19 de noviembre de 2025 a las 17:19 -
  • Agencia EFE
Cristiano Ronaldo reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

 Foto EFE
Washington, Estados Unidos.

El capitán de la selección portuguesa de fútbol y jugador del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval antes de asistir el martes a la cena de gala organizada por el mandatario en honor al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, y a su delegación, de la que formaba parte el futbolista.

Trump y Cristiano Ronaldo posaron para una fotografía en el Despacho Oval, que fue publicada este miércoles en redes sociales por Margo Martin, una asesora del mandatario.

El presidente dio además un recorrido con el ex jugador del Real Madrid Ronaldo y su pareja, Georgina Rodríguez, por la columnata de la Casa Blanca, donde se encuentran las fotografías de los exmandatarios del país.

La Casa Blanca publicó en redes un video de Trump y Ronaldo caminando y el mensaje "dos GOAT" (Greatest of All Times, El mejor de todos los tiempos).

Por la noche, durante la cena con Bin Salmán y la delegación saudí, Trump destacó la presencia de la superestrella portuguesa y dijo que su hijo, Barron, estaba emocionado por conocer a Ronaldo en persona.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se hospedaron en un lujoso hotel a una calle de la Casa Blanca.

La visita del futbolista, quien se ha convertido en un promotor internacional turístico y económico del reino árabe, ocurre siete meses antes del arranque del Mundial de 2026 en Estados Unidos.

En una reciente entrevista, el goleador de 40 años dijo que deseaba tener una charla agradable con Trump en el futuro para discutir "la paz global", aunque no mencionó una fecha exacta para el encuentro ni confirmó que fuera a ocurrir.

Se espera que las selecciones masculinas de Portugal, capitaneada por Ronaldo, y Estados Unidos anuncien próximamente un amistoso entre ambos en suelo estadounidense el próximo marzo.

Este supondría el primer partido de Ronaldo en Estados Unidos desde el verano de 2014, cuando saltó al campo con la camiseta del Real Madrid para un juego amistoso contra su exequipo, el Manchester United.

Desde entonces no volvió a viajar con el Real Madrid ni con la Juventus a Estados Unidos cuando estos equipos prepararon allí su pretemporada.

El mensaje de Cristiano Ronaldo a Donald Trump

Cristiano Ronaldo le envió un mensaje a Trump después de estar en la Casa Blanca. El portugués dijo sentirse orgullos de haber ido a Estados Unidos.

“Gracias Sr. Presidente por la invitación y por la cálida bienvenida que usted y la primera dama nos dieron a mí y a mi futura esposa Georgina", comenzaba.

"Cada uno de nosotros tiene algo significativo que dar y estoy listo para hacer mi parte mientras inspiramos nuevas generaciones para construir un futuro definido por coraje, responsabilidad y paz duradera”, escribió Cristiano en redes sociales.

