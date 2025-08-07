Cristiano Ronaldo se luce con triplete: Al Nassr propina goleada en amistoso

ARABIA SAUDITA.

El primer gol del "Bicho" llegó en el minuto 43. Cristiano Ronaldo aprovechó un espacio y se unió con Joao Félix, su compatriota le regresó el pase y el exReal Madrid, de primera, mandó a guardar el balón en la meta rival.

El "7" volvió a romper las redes luego de haber regresado al gol en el pasado juego de pretemporada en el triunfo 2-1 ante el Toulouse francés; ahora se hizo presente en un nuevo duelo.

¡No para de marcar! Cristiano Ronaldo sigue demostrando su calidad en los terrenos de juego y a sus 40 años. El portugués brilló este jueves 7 de julio con un triplete en el partido amistoso del Al Nassr ante el Rio Ave de Portugal(4-0).

Ese tanto significó el segundo gol del equipo de Arabia Saudita, ya que antes había marcado Mohamed Simakan en el 15'. Las anotaciones restantes del "7" llegaron en el segundo tiempo para certificar la goleada.

En el 63 se vino otro golazo. Sadio Mané erraba un penal y el Al Nassr rápidamente recuperó el balón, centro desde la banda derecha y Cristiano Ronaldo se elevó como en los viejos tiempos para clavar el 3-0, el segundo en su cuenta. CR7 selló su doblete con tanto de penal al 68.

Este es el cuarto gol de Cristiano Ronaldo en el arranque de pretemporada. Antes le había marcado al Toulouse de Francia y ahora con su triplete.

João Félix también jugó como titular y no marcó, pero contribuyó a la goleada con dos asistencias, una de ellas para Cristiano. Además recibió la falta en el área que dio lugar al penalti convertido por el astro portugués en el 4-0.

Cabe destacar que el triplete que Cristiano Ronaldo marcó este jueves no cuenta en su carrera por los 1,000 por ser un cotejo amistoso. Actualmente, lidera con 938 goles.