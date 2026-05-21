Cristiano Ronaldo se consagra campeón en Arabia Saudita con doblete y se aleja de Messi

Arabia Saudita.

Siuu. Cristiano Ronaldo lo ha vuelto a hacer. El astro portugués finalmente ha puesto el broche de oro a su etapa en Arabia Saudita al consagrarse campeón de la Liga Profesional Saudí con el Al Nassr, tras una temporada intensa que terminó este jueves 21 de mayo con un desenlace soñado para el conjunto amarillo. El equipo de CR7 cerró la campaña como líder absoluto con 86 puntos, superando por apenas dos unidades al Al Hilal, que finalizó con 84 puntos en una pelea cerrada hasta las últimas jornadas. La diferencia mínima refleja la alta competencia del campeonato, que tuvo emoción hasta el final y donde Al Nassr supo sostener la presión en el tramo decisivo.

En el partido que selló el título, el conjunto de Riad no falló y venció 4-1 al Damac, en una actuación contundente donde Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista al marcar un doblete. El delantero portugués se hizo presente en el marcador con un auténtico golazo de tiro libre, demostrando que, pese al paso de los años, su calidad y pegada siguen intactas en los momentos importantes. Luego cerró la cuenta con un derechazo dentro del área. Este título representa un punto de inflexión para el portugués, quien desde su llegada al fútbol saudí a finales de 2022, tras su salida del Manchester United, había sido objeto de presión mediática por la falta de trofeos colectivos. Sin embargo, su impacto dentro del proyecto del Al Nassr ha sido determinante, no solo en lo deportivo, sino también en la proyección global de la liga. Con este campeonato, Ronaldo consolida su estatus como líder del proyecto y ratifica su continuidad en el club, luego de renovar su contrato en 2025, convirtiéndose además en uno de los futbolistas mejor pagados y en el primer jugador billonario de la historia del fútbol.

Más allá del título, el atacante portugués sigue ampliando una carrera que parece no tener techo en el plano individual. Actualmente, Cristiano Ronaldo se mantiene en la cima del ranking histórico de goleadores con 973 tantos oficiales, una cifra que lo coloca cada vez más cerca de un registro inalcanzable. Su eterno rival, Lionel Messi, aparece como el perseguidor más cercano con 910 goles en 1.152 partidos, manteniendo viva una de las rivalidades más grandes de la historia del fútbol moderno, incluso en esta etapa final de sus carreras. La diferencia entre ambos es actualmente de 63 goles, un margen amplio, pero que no detiene la narrativa de una competencia histórica que ha marcado una era en el deporte mundial y que sigue generando atención a nivel global.

Con el título ya en sus manos, Cristiano Ronaldo no solo suma un nuevo trofeo a su vitrina, sino que también reafirma su capacidad de seguir siendo decisivo en cualquier escenario, incluso en una liga que cada vez gana más protagonismo internacional. El “Bicho” lo ha vuelto a hacer: sigue rompiendo récords, sigue ganando títulos y sigue escribiendo historia.

Máximos goleadores de la historia: