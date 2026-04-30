Crisanto habla del riesgo de descenso del Victoria y cuenta una anécdota en Argentina

La Ceiba, Honduras.

"Yo vivo mucho el fútbol, ​​lo tengo entre las venas y me molesté tanto, no con los chicos, sino que me molesté más con la frialdad de cómo estamos viviendo este momento, donde yo vine y nadie me lo contó, solo mirábamos a los chicos y Platense nos estaba pintando la cara y decía yo, guau, pero ¿qué pasó? Yo creo que todos nos excusando o esperábamos, no, el siguiente partido, no, el siguiente partido, no, el siguiente y hoy día ya estamos a qué, a lo último, a 90 minutos, donde estamos en coma", expresó ante las derrotas en partidos claves.

Wilmer Crisanto una leyenda en la Liga Nacional de Honduras , que fue parte de la última época dorada del Motagua, que fue dirigida por el estratega argentino, Diego Vásquez, siendo uno de los mejores laterales derechos del país en ese momento. "Songo" quien salió de las reservas de la "Jaiba Brava", se lamenta la actual campaña que vive el equipo de sus amores.

El Victoria de La Ceiba juega su última carta para quedarse en la primera división del fútbol hondureño y uno de sus jugadores más históricos como Wilmer Crisanto, sabe la delicada situación que vive su amada jaiba en la Liga Nacional , en la que cerrarán su participación ante Real España jugando en el estadio Municipal Ceibeño.

-¿Estás preocupado? La verdad que sí, la verdad que sí, porque es un equipo que en mí es grande, tiene grandeza. Yo reconozco muchas cosas del equipo, yo las puedo palmar de una u otra manera, porque lo más bonito de todo esto, es saber a dónde uno está, saber a dónde uno llega, pero tampoco culpo a muchas personas, hoy día no culpo a los jugadores, porque si algo que yo he aprendido es que cuando a un chico oa un jugador se le abre la oportunidad de llegar a una institución, lo primero que tienes que hacer es saber dónde llega, para que él tenga sentido de pertenencia y hoy día estoy seguro que los que están, que los que tienen más años, más líderes, ni saben que es realmente el equipo y cómo palmárselo a otros personajes que llegan, así que bueno, hoy día ya no vale.

-Te vi desde que entraste aquí al estadio y tocaste aquí al portón, te vi preocupado, medio conmovido, medio pensativo, medio de todo, un poco de sensaciones, ¿no? Cuando me hiciste la invitación de hacer la entrevista, nunca me lo imaginé que fuese aquí en el estadio y bueno, entrar por donde en un momento me tocó muchas veces salir. Y hasta siendo también aficionado. Claro, me conmovió, me conmueve mucho también ver a mis perritos, como les digo yo, acá en la ciudad. Contento también de verme y ya te puedes imaginar el estadio que mil veces lo vi dentro del césped, no lo mismo, pero no deja de ser el mismo lugar donde tuvimos la oportunidad de hacer un partido muy bonito, donde hay mucha historia dentro de este estadio hermoso y la verdad que bueno, hoy en día más que hablar de uno es hacerle saber a la gente que Victoria es un equipo grande.

-El Victoria te vio debutar, Wilmer. Muestrate en primera división donde sacaste tu primer y lograste ganar varios campeonatos, luego volver después de alcanzar muchos títulos en Tegucigalpa y San Pedro Sula y bueno, siempre tienes la oportunidad. Ahora se juega la vida por seguir en primera división. Se juega a la permanencia del equipo que me viven así dentro de este lindo don que el país me dio, como es el fútbol y bueno, hoy día pueden ver lágrimas de alegría o lágrimas de tristeza por parte de muchos de nosotros que sabemos lo que significa Victoria para cada uno.

En entrevista exclusiva con La Prensa , habló sobre los problemas económicos que sufrirá La Ceiba en caso de que Victoria descienda, los cinco jugadores que él elegiría para poder salvarlos de la catástrofe de descender y así mismo la curiosa anécdota que vivió en un barrio de Argentina, donde tuvo que correr para salvar su vida.

-¿No hay líderes, crees?

Más que los, me refiero a los jugadores, me refiero a los directivos, que son los que hoy día lideran el equipo, son muchos, no saben lo que es Victoria, no saben, no saben, te lo digo de corazón, quiénes han pasado por el equipo y quiénes son los que los visitaban en su momento, así que bueno, son parte, como te digo, de demostrarselos a los que llegan al equipo como la materia prima, que son los jugadores y eso. es lo que te hace reconocer este sentido de pertenencia y hoy día no está demostrado.

-¿No se quiere entonces el Victoria? ¿Algunas personas? ¿Crees que algunas personas no quieren el Victoria entonces?

No, es que no saben, no saben realmente qué es el equipo, no saben, nunca se dieron cuenta de la grandeza del equipo en sí, nunca, nunca, nunca y eso ha llevado a que el equipo esté como está, creo que tu grandeza, si vos sabes que es el equipo hermano, valorarás durante el camino a hacer cosas bien para el equipo, para obtener cosas importantes y saber que el equipo trae muchas cosas dentro de la ciudad y lo más importante los jugadores que han pasado por el equipo.

-Wilmer, ¿qué significa la Victoria para vos?



Todo, todo, yo últimamente me he dedicado a expresarlo por la red social que es la TikTok, este Victoria para mí es, lo amo, amo a Motagua porque bueno, son las dos instituciones que uno me dio un principio y otro me dio a experimentar que es algo amarillo como ser campeón y morder esa medalla, entonces son los dos equipos que en sí amo demasiado, me encaminaron a hacer cosas importantes dentro del fútbol y no es que de facto respecto a los demás que me abrió las puertas de ellas, sino que lo que gané, lo que obtuve en instituciones, así que pedido de corazón Victoria para mí significa mucho y me fui un momento, regresé y es parte del liderazgo que me hicieron saber dentro de mi formación, yo lo hacía saber al principio cuando yo regresé que muchos, pocos somos victorias en ese momento cuando estábamos con el profesor Nazar, que también estaba peleando descenso, que lo salvamos el ascenso como a la cuarta, quinta jornada, fue en Cortés, lo salvamos ambas en un momento lluvioso y salvamos la categoría y rapidito cambiamos el chip y ya nos enfilamos a pelear cosas importantes, pero le hacía saber rápido de que Victoria solo éramos David Colón en ese momento, era mi persona, Suazo, que hoy día sigue en el equipo y que éramos victoria de corazón, pero los demás que no eran victoria, que por lo menos nos respetaran nuestra casa, dando lo mejor y así fue y está de más hablar que fue un año muy bonito donde jugamos, volvimos, volvimos, el equipo volvió a jugar Liguilla y el siguiente semestre nos quedamos un gol con Motagua de jugar una final nuevamente después de tantos años en Comayagua.

-¿Hoy el Victoria está más cerca de quedarse o de irse?



Pues honestamente, mira, yo te digo de corazón y hay que hablar las cosas como son, el partido que tuvimos que haber ganado para decir bueno, había un oxígeno, era Choloma, si yo me estoy jugando la permanencia con mi archirrival, que en este momento era Choloma, viene a mi casa, me pinta la cara de un 5 a 0, ya creo que, pero también yo, yo no sé de dónde venía el estadio, te lo. digo de corazón, vine al partido contra Platense y yo vivo esto, yo no vengo mucho porque yo vivo mucho el fútbol, ​​​​lo tengo entre las venas y me molesté tanto, no con los chicos, sino que me molesté más con la frialdad de cómo estamos viviendo este momento, donde yo vine y nadie me lo contó, solo mirábamos a los chicos y Platense nos estaba pintando la cara y decía yo, guau, pero ¿qué pasó? Yo creo que todos nos estábamos disculpando o esperábamos, no, el siguiente partido, no, el siguiente partido, no, el siguiente y hoy día ya estamos a qué, a lo último, a 90 minutos, donde estamos en coma, yo soy un jugador, todavía sigo sintiendo esto, que cada segundo, cada minuto que esté pasando, crean lo que va a ser más difícil para los chicos, mientras no esté dando resultados por la otra cancha, qué puede suceder si se escucha gol de Choloma o un montón de cosas que puedan ir viviendo y todo eso son pulsaciones, todo eso es, es, bueno, las piernas, la gente pesada, no sé cómo explicarle porque solo el que es jugador sabe lo que le estoy diciendo.

-Y está preparada esta camada de jugadores del Victoria para eso, ¿para vivir ese momento?



También es otra cosa importante dentro de esto, hermano, que no fue nada, no llevó un buen análisis, nos emocionamos mucho con el principio de que el joven, el joven, yo estoy muy contento, yo soy el primero porque fui joven de venir y ver un joven jugar, de ver un joven cumplir su sueño como debutar, pero hoy día se le ha responsabilizado tanto que la losa es pesada, creo que el joven siempre dentro de su crecimiento, de su formación, tiene que ir acompañado de un adulto, en este caso en lo futbolístico, de un jugador de experiencia, claro, los jugadores de experiencia tienen también que ser líderes, tienen que venir y ser conscientes de que el joven ocupa de él, porque también no voy a obviar que hay jugadores de experiencia en comida, pero vulgarmente les voy a decir, también hay mala leche, pero en este caso Victoria solo tiene cuatro, incluso se fue Blackburn, se fue también el argentino, solo quedaron cuatro y muy poco para lo que es Irver Nárdez recién, Irver Nárdez está lesionado, entonces solo queda La Hera, Vanegas y final, entonces te das cuenta, muy débil en ese caso y responsabilidad de los chicos, con algo que es muy pesado, que yo lo vi con Real Sociedad, es muy duro.

-¿Qué va a pasar con todos estos muchachos de repente?



Porque La Ceiba del litoral atlántico es una de las cunas de futbolistas de alto nivel que nutren mucho la liga nacional, ha sido así a lo largo de los años, no estando la Vida, no estando el Victoria en primera división, ¿qué podría pasar? Eso ya es parte de la directiva, pero sí tuvo también un descuido, si tú te das cuenta hace tres, cuatro meses fuimos campeones con reserva de Victoria, fuimos campeones y si vos rasguñas un poquito, hasta los chicos fueron descuidados al tener la oportunidad Herbie López de agarrar Boca Juniors, que también le fue muy bien, y dejaste a los chicos de reserva, que es una buena generación, solos, de solos, solos, porque técnicos no tenían, yo no tengo que mentir, porque los chicos siguieron a jugar los partidos de reserva, iban con la utilidad nada más, a jugar y te das cuenta que hoy día no les ha ido bien, y esa misma generación están en primera, pero bueno, vuelvo y repito, la losa muy pesada para ellos cuando no están cogidos con jugadores de experiencia.

-Y si le hablamos a nivel general, ¿qué va a pasar con todos? Estamos hablando del litoral atlántico, porque, ¿qué toca hacer ahora? Porque tenés a Real Sociedad en segunda división, que es algo de lo más cercano que te pueda quedar, los dos equipos de La Ceiba, si hoy Victoria no consigue el objetivo, la oportunidad se cierra, ¿crees?



Claro, porque ya no disfrutaría de un equipo de primera división. Mira, más por hablar de los chicos, la ciudad también, aquí nos arropa todo, la ciudad también va a caer en lo económico, si hablamos algo de país como ciudad, va a caer, porque también no me como la manzanita, si tendrá la oportunidad el Vida, que se habla de que pueda ascender, o puede tener la oportunidad de invitarle, entonces no se sabe, pero en este caso hermano, los tendrán chicos que tendrán la madurez, si se da, porque tampoco puedo hablar de algo que todavía no se ha dado, pero si se da, es jugar en segunda, o porque mira, también hay un porcentaje de un 100%, pueda que un 40 o 50 queden en segunda, y el otro 50 tenga la posibilidad de adquirir equipos en primera división también.

-Después de todo lo que ha vivido aquí en Victoria, ha peleado campeonatos, recuerdo ahí en Tegucigalpa, fuiste subcampeón, peleas también en temas de descenso, en el que contra Platense la salvaron, ¿duele lo que está pasando hoy?



Yo debuté a los 15 años, rápido, en ese momento tuve la oportunidad de jugar el torneo UNCAF, cuando se llamaba en ese momento, dejar en esta cancha eliminado a un Saprissa, donde el 60% de ellos era la selección de Costa Rica, yo apenas con 15 años, contra Cholo, tuve la oportunidad aquí en el marco de hacer el penal al portero Cirilo, jugar con Pellerano, jugar con Arce, con el ecuatoriano también, o sea, en esta cancha hermanito, no creas que no he vivido momentos, cuando me dicen a mí que mis mejores momentos los pasé en Motagua, estoy seguro que no, creo que Victoria me formó muy bien para ir a disfrutar o ir a solamente recoger lo que hoy día tanto se habla, pero en Victoria tuve un momento muy muy hermoso, jugué a finales con el equipo, que no obtuve la medalla amarilla, pero la gris, para como estaba el equipo, como era el equipo, era como que había ganado la de oro, entonces, y con Victoria. hermanito, jugue momentos importantes, también peleé descenso, muchas veces bajándome del avión, llamando al profe Vargas, profe, veníamos del mundial de Egipto con David Colón, entonces, profe, ¿qué hago? no, venite, nos fuimos para el sur, salvamos la categoría contra Necaxa, que incluso Platense descendió ese día sin haberlo jugado, porque jugaba el día siguiente, o sea, con Victoria también sonreí, lloré y la verdad que siempre disfruté, pero gracias a Dios nunca descendí con el equipo, nunca, nunca, y más bien muchas veces se rescató la categoría.

-¿Por qué se ha divorciado el aficionado ceibeño del fútbol o de los equipos de la zona?



Pues no solamente de acá de la zona, eso creo que es nacional, creo que hasta los equipos grandes están viendo eso, pero redondea el espectáculo hermano, yo creo que redondea el espectáculo donde la materia prima hoy día no está brindando espectáculo, donde vos digas, voy a ir a ver a un Choloma y vos decís, bueno, ¿a quién voy a ir a ver? Venir a ver a Victoria, con todo el respeto, pero ¿a quién puedo ir a ver que vos digas, sabes qué, este me atrae? y así sucesivamente, y esto lo estamos pagando todos los equipos.

-¿Te quiere la gente de La Ceiba o está resentida con vos?



La verdad que yo doy mucho cariño de la gente hacia mi persona, siempre he sido yo, no sé por qué tengan que no quererme, yo siempre he sido el mismo, de una u otra manera, solo estar mucho en casa, estar en mis proyectos y la verdad hermanito que no tengo enemistad aquí dentro de la ciudad, siento que soy muy querido dentro de ella y eso me hace estar muy tranquilo y caminar por ella misma.

-¿Qué pasó con Godoy Cruz, que no te lograste consolidar?



Estaba muy joven, eso no se excusa tampoco, pero bueno, el equipo acababa de descender, en ese torneo había quedado casi en penúltimo, yo tenía el cupo de extranjero, y la experiencia no estaba todavía a la totalidad, y bueno, quedamos un arreglo en ese momento, de que en mi cupo lo iba a adquirir un jugador más de experiencia, pasar para la categoría, y está de más hablar después, todo lo que logró.

-¿Algo que no olvides, algo que viviste en Argentina?



Me acuerdo yo que yo iba caminando hacia el ciber, que en ese momento se le dice internet por acá, iba caminando, y no me di cuenta que una de las calles era la calle de Rivadavia, que es Independiente Rivadavia, porque son calles nada más, y me reconocieron, y me sacaron carrera los de la barra de ellos. Eso fue de lo más bravo que pasé en Argentina, no digamos racismo, pero a mí eso nunca me ha importado, yo soy de los que disfrutan el día a día, y eso me tiene más que contento.

-¿A quiénes meterías de la vieja guardia? Dame 5 jugadores que te salvan este partido, de la vieja guardia.



Mayer de defensa. Si pudiese un 5-5, Jaime Rosales, ahí lo pondría yo. Si es un delantero, Turco Naif. Y Cuervo y Marvin Chávez. Sí, esos 5.

-¿No te metes vos?



Esta claro que pueden suplirme, como te digo, Mayer, liderazgo. Jaime Rosales, parte de liderazgo en medio campo también. Y creación Cuervo y definición Turco. Y por fuera, bueno, buscando el equilibrio de Marvin Chávez.

-¿Cuánto sufriste de joven aquí en Victoria para que hayas alcanzado todo lo que alcanzaste en el fútbol?



Fue importante haber pasado dificultades, hermano. O sea, hoy día se habla de dificultades que hoy día me doy cuenta que han tratado de resolver un porcentaje alto, pero nunca me di cuenta que estuviese al día, hablo de lo económico. Pero sí tuve jugadores como Anthony Torres. Bueno, también podría haberlo metido dentro de los cinco que mencionaste. Anthony Torres, tuve con Jaime Rosales, Turco, con Marvin Tatín, etc.

Pero un liderazgo como Anthony Torres, donde él me decía, y yo sin familia, sin hijos, sin señora, más que solo mi madre que pudiese llegar a la casa y el arroz y frijol ahí estuviese, ahí siempre va a estar. Pero él sí tenía familia, ya él se le debía, a todos nos debían dos meses, un mes. Incluso lo más duro que vivimos fue dentro del golpe de Estado, que el equipo no podía salir hacia El Salvador, Guatemala, y allí alcanzamos los tres meses, regresando a cuatro.

¿Pero qué pasó? Que el liderazgo de ellos nos hizo saber que es mejor que te deban a vos que deber, porque si yo me lleno de mediocridad de que así a mí me deben y yo no estoy haciendo mi trabajo, creo que estamos en igualdad, ¿no? Y si haciendo bien mis cosas, ¿qué es lo que me corresponde? ¿Qué es en el césped? ¡Ojo! No estoy defendiendo la responsabilidad de un directivo, solamente estoy haciéndote entender que el pan no está aquí, pero sí está en el terreno, en que el terreno te llevará a mejores oportunidades, como a mí se me abrió.

En la cual, en el césped, dar lo mejor para tener una nueva oportunidad. Si te deben, en otro lado, como yo les hago saber, puedes exigir y tu plata va a llegar, no sé si me voy a entender, ¿no? Entonces, eso teníamos por parte de Anthony, Jaime y Rosales lo mismo: metámosle, pongámosle todo por todo para salir de aquí de otra manera, e ir a comer carne a otro lado.

-¿Se salva o no se salva el Victoria?



Se salva hermanito, confiando en Dios Todopoderoso, porque hoy día ya más que lo que nos ajusta las piernitas, es la fe la que va a trabajar hoy día, porque es lo que ha sido toda mi carrera, de mucha fe, de mucho convencimiento, y sí se da, sí se da lo que los chicos se sientan cómodos.