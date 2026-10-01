Costa Rica rompe el maleficio: Bryan Ruiz debuta, golea y respira

Managua, Nicaragua.

La Selección Nacional de Costa Rica volvió a saborear las mieles de la victoria al golear 0-3 a Nicaragua, en el debut de Bryan Ruiz como entrenador del combinado costarricense en duelo correspondiente a la jornada 3 de la Liga de Naciones de Concacaf.. El resultado llegó en un momento complicado para los costarricenses. Costa Rica ya había quedado sin posibilidades de avanzar a los cuartos de final del torneo, pero todavía tenía mucho en juego: evitar el descenso a la Liga B y mantener abierta la posibilidad de disputar el repechaje rumbo a la Copa Oro.

Bryan Ruiz, quien se estrenó en el banquillo de la selección costarricense, consiguió su primer triunfo como entrenador y puso fin a una sequía de casi un año sin victorias. El último triunfo de Costa Rica había sido el 13 de octubre de 2025, precisamente ante Nicaragua, cuando se impuso 4-1 en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

ACCIONES

El conjunto costarricense tomó la iniciativa desde los primeros minutos y buscó atacar principalmente por las bandas y mediante jugadas de pelota quieta. Nicaragua también intentó responder y durante algunos pasajes del primer tiempo logró tener mayor posesión, pero le costó transformar ese dominio en ocasiones claras frente al arco defendido por Keylor Navas. Al minuto 56 llegó el momento que cambió definitivamente el partido. Yerlan Sosa recibió el balón por la banda y envió un centro al área. Orlando Sinclair apareció en el lugar indicado y, con un ligero remate dentro del área pequeña, consiguió vencer a Mayorga para colocar el 0-1. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Costa Rica no bajó la intensidad y encontró el segundo apenas tres minutos después. Al 59', Carlos Mora recibió el balón dentro del área y sacó un potente remate de derecha que terminó en el fondo de la portería. El atacante costarricense amplió la ventaja y puso a celebrar nuevamente al banquillo de Bryan Ruiz.

En el tiempo añadido, Kenyel Michel protagonizó una gran acción individual. El atacante recibió el balón, encaró a un defensor, consiguió superarlo y posteriormente sacó un potente remate de pierna izquierda. El balón terminó en el fondo de la red al 90+6' y sentenció el partido con un contundente 0-3. El triunfo no le permite a Costa Rica recuperar sus opciones de avanzar a los cuartos de final, ya que el equipo había quedado eliminado de esa pelea tras los resultados de la jornada.



Sin embargo, los tres puntos tienen un enorme valor para la Tricolor porque su objetivo ahora es terminar en una posición que le permita conservar su lugar en la Liga A de la Nations League y luchar por el repechaje hacia la Copa Oro.



Para Bryan Ruiz, el debut no pudo terminar de mejor manera: tres goles, portería en cero y una victoria que devuelve algo de confianza a una selección que necesitaba urgentemente volver a ganar.



FICHA TÉCNICA: