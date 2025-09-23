Costa Rica toma dos sorprendentes decisiones pensando en Honduras

San José, Costa Rica.

La Selección de Costa Rica tiene claro que no quiere repetir lo sucedido en las primeras dos jornadas de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf, donde empató ante Nicaragua y Haití. El próximo 9 de octubre, la escuadra costarricense se estará enfrentando a su similar de Honduras en el estadio Morazán en duelo de alto voltaje y de vital importancia de cara a conseguir un cupo en el Mundial 2026.

Sin tiempo que perder, Miguel "Piojo" Herrera, DT de la selección de Costa Rica, está trabajando a todo vapor, y lo último que se informa desde suelo tico es que el experimentado futbolista Celso Borges volverá a la escuadra costarricense. En 2024, Celso Borges había puesto fin a su idilio con los colores de su país, pero su regreso es sumamente sorpresivo. El mediocampista que forma parte de la Liga Deportiva Alajuelense fue incluido en la prelista y estará en los microciclos de cara a los cotejos ante Honduras y Nicaragua. Celso Borges tiene 37 años de edad, es pieza clave del engranaje de la Liga Deportiva Alajuelense. Además, tiene tres mundiales adultos en su espalda tras disputar Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

LA OTRA PETICIÓN