Periodista de TUDN reacciona Honduras: "si hay un equipo que nos indigesta..."

Phoenix, Estados Unidos.

La Selección de Honduras se verá las caras nuevamente con México, ahora en la Copa Oro 2025, luego de eliminar a Panamá en los cuartos de final. Los periodistas del país azteca ya se empiezan a pronunciar sobre este duelo que se jugará el próximo miércoles 2 de julio.

Uno de ellos fue Gibran Araige Rodrigi, periodista de TUDN, quién respondió a los micrófonos de Grupo OPSA con nuestro enviado especial Erlin Varela, a este cruce con la Bicolor, uno que le ha dejado buenas sensaciones.

"Me da gusto que vuelva a ser contra Honduras, por que eso quiere decir que la selección catracha está escalando, está regresando, es el lugar que hace muchos años tuvo en la Concacaf, me da gusto verlo en la semifinal, sino me equivoco desde el 2013 no estaba", expresó tras el regreso de la H a estas instancias de la Copa Oro.