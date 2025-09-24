  1. Inicio
Copa Centroamericana: ¿Qué necesita Real España para avanzar a semis?

Real España no pudo aprovechar su localía y cayó ante Plaza Amador en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Jugadores del Real España.

 Fotos: Edwin Romero.
San Pedro Sula, Honduras.

La Copa Centroamericana entra en su fase más intensa y el Real España no arrancó con buen pie los cuartos de final. En un duelo cerrado y cargada de tensión, la Máquina cayó 0-1 ante el Plaza Amador de Panamá en el estadio Francisco Morazán, dejando pasar una oportunidad clave para tomar ventaja en casa.

El equipo dirigido por Jeaustin Campos dominó tramos importantes del partido, pero no logró capitalizar sus ocasiones y terminó cediendo ante un gol panameño que silenció el Morazán.

Fue un encuentro parejo, de pocos espacios, que parecía destinado al empate, hasta que un descuido defensivo terminó por inclinar la balanza a favor del visitante.

Ahora, Real España está contra las cuerdas. Para avanzar a las semifinales , los aurinegros necesitan más que una victoria simple: deberán imponerse como visitantes en el Estadio Rommel Fernández el próximo miércoles 1 de octubre a las 6:00 PM (hora de Honduras) .

Real España necesita ganar en Panamá para avanzar a semifinales, pero no cualquier triunfo le basta: un 1-0 llevaría la serie al alargue, un 2-1 le daría el pase por el criterio del gol de visitante, mientras que marcadores como 3-2, 4-3 o superiores también lo clasifican por anotar más tantos fuera de casa; en cambio, cualquier empate lo deja fuera del torneo.

La Máquina está obligada a ganar. Con el marcador en contra, Real España buscará en Panamá una remontada que le permita seguir con vida en su lucha por la Copa Centroamericana.

