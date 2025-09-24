Real España vs Plaza Amador: así vivimos en vivo el partido de Copa Centroamericana

San Pedro Sula, Honduras.

¡FINAL DEL PARTIDO! Real España decepciona en casa, pierde 0-1 contra el Plaza Amador de Panamá en la ida de cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025.

Min.90+3 ¡CAMBIO EN EL PLAZA AMADOR! Entró Juan José Forero por Jorlian Sánchez.

Min.90+2 ¡CAMBIO EN EL REAL ESPAÑA! Ingresó Yeison Moreno y salió Nixon Cruz.

Min.90+1 Se agregan cinco minutos en este segundo tiempo.

Gran jugada del Plaza Amador, centro al área que le bajan a Ovidio López y de derecha vence a 'Buba' López para poner contra las cuerdas al Real España.

Min.90 ¡GOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL DEL PLAZA AMADOR! ¡GOL DE OVIDIO LÓPEZ!

Min.86 ¡TARJETA AMARILLA! Nixon Cruz es amonestado en el Real España por un manotazo a Aimar Omar Sánchez.

El tremendo tapadón de 'Buba' López para salvar al Real España. Foto: Neptalí Romero

Min.79 ¡TAPADÓN DE 'BUBA' LÓPEZ! Tiro libre de Eric Davis y espectacular tapada del portero del Real España.

Min.78 ¡TARJETA AMARILLA! Franklin Flores es amonestado en el Real España por una falta.

Min.76 ¡CAMBIO EN EL PLAZA AMADOR! Ingresó Ovidio López y salió Everardo Rose.

Min.74 ¡REAL ESPAÑA HACE DOS CAMBIO MÁS! Daniel Carter Bodden y Anfronit Tatum a la cancha y se van Gustavo Moura y Jack Jean-Baptiste.

Min.72 ¡DOBLE CAMBIO EN EL PLAZA AMADOR! Ingresan Ricardo Phillips y Yoameth Murillo y salen Alberto Quintero y Joel Lara.

Min.71 ¡BUBAAAAA! Luis López salva al Real España y evita el gol de Omar Córdoba. Llegada peligrosa del Plaza Amador.

Min.65 ¡TARJETA AMARILLA! Carlos Mejía es amonestado en el Real España por una falta contra Aimar Omar Sánchez.

Min.61 El tiro libre de Jhow Benavídez se estrelló en la barrera. Se pierde la ocasión Real España.

Min.60 Tiro libre peligroso para el Real España. Dixon Ramírez recibió la falta al borde del área.

Min.53 ¡SE SALVÓ REAL ESPAÑA! La tuvo el Plaza Amador, acción muy clara y la defensa aurinegra evitó el gol.

Min.52 ¡CAMBIO EN EL REAL ESPAÑA! Entró Carlos Mejía y sale Darixon Vuelto.

Min.47 ¡TARJETA AMARILLA! Jimar Omar Sánchez es amonestado en el Plaza Amador por falta contra Dixon Ramírez.

Min.46 ¡CAMBIO EN EL REAL ESPAÑA! Ingresa Dixon Ramírez y se va Brayan Moya, quien estaba amonestado.

¡VAMOS CON EL SEGUNDO TIEMPO! Real España reporta un cambio para la parte de complemento.

¡MEDIO TIEMPO! Real España está empatando 0-0 contra Plaza Amador. La Máquina empezó con dudas, pero mejoró pasada la media hora y tuvo tres ocasiones claras de gol.

Min.45 Se agrega un minuto más en el primer tiempo.

Así se perdió el gol Gustavo Moura. Era toda de él y la mandó arriba.

Min.43 ¡OTRO GOL SE COME GUSTAVO MOURA! El brasileño la tuvo de nuevo frente al arco y la elevó. La mandó arriba de la cabaña de Samuel Castañeda. No se puede creer lo que falló tras un centro de Nixon Cruz.

Min.41 ¡TARJETA AMARILLA! Brayan Moya es amonestado en el Real España por una agresión contra Omar Córdoba.

Min.39 ¡POSTEEEEEEE! Daniel Aparicio casi marca gol, su volea pegó en el vertical. Mejora el Real España con el paso de los minutos.

El increíble gol que se perdió Gustavo Moura frente al arco del Plaza Amador.

Min.34 ¡SE LA PIERDE REAL ESPAÑA! Increíble gol se comió Gustavo Moura, le quedó el balón servido en el área tras un tiro libre de Jhow Benavídez y el brasileño disparó afuera. Hizo lo más difícil.

Min.33 Fea falta contra Nixon Cruz y el árbitro le perdona la amarilla al defensa Aimar Omar Sánchez.

Min.31 Disparo de Joel Francisco Lara desde fuera del área y la pelota se va arriba del arco aurinegro.

Min.30 ¡NO APARECE REAL ESPAÑA! Muy poco de la Máquina en media hora del partido, es mejor el Plaza Amador en el campo.

Min.22 ¡SE SALVA REAL ESPAÑA! Disparo de zurda de José Murillo y gran tapada de Luis 'Buba' López para evitar el gol del conjunto panameño.

Min.21 ¡UFFF! Zurdazo de Darixon Vuelto que sale elevado de la portería del Plaza Amador.

Min.19 Se come un cañito Jack Jean-Baptiste y cometió una falta. Le llamó la atención el árbitro.

Min.17 Desperdicia una buena ocasión Real España, se confundió Nixon Cruz, pensó que estaba en fuera de juego.

Min.15 ¡UYYY, AVISA EL PLAZA AMADOR! Disparo peligroso de Everardo Ernesto Rose que se va a un lado del arco del Real España.

Min.12 Segundo córner del Plaza Amador y despeja Devron García de cabeza. Se va en carrera Darixon Vuelto, pero no puede y pierde el balón.

Min.10 Plaza Amador con sus intenciones muy claras en el Morazán, buscando ir al ataque desde el inicio. Real España, de momento al contragolpe.

Los 11 titulares del Real España contra Plaza Amador. Foto: Neptalí Romero

Min.3 Dura falta de Devron García contra Everardo Ernesto Rose, goleador del Plaza Amador que se duele mucho en el suelo.

¡COMENZÓ EL PARTIDO! Real España ya juega contra Plaza Amador en los cuartos de final.

Se saludan los protagonistas. Real España con su uniforme amarillo y Plaza Amador con indumentaria de visita, camiseta blanca.

Ya salen los equipos a la cancha para el inicio del partido. A continuación los actos protocolares.

La hermosa esposa de Jhow Benavídez, Bella Siloet, en el estadio Morazán para apoyar a su pareja en el partido.

El árbitro que pita el partido esta noche es el costarricense Steven Josué Madrigal Fallas.

LA ALINEACIÓN DEL PLAZA AMADOR: 1. Samuel Castañeda, 3. Omar Córdoba, 4. Jimar Omar Sánchez, 2. Aimar Omar Sánchez, 31. Eric Davis, 6. Joel Francisco Lara, 14. Abdul Gadiel Knight, 19. Alberto Quintero, 20. Jose Murillo, 13. Everardo Ernesto Rose y 7. Jorlian Sánchez.

11 TITULAR DEL REAL ESPAÑA: 22. Luis López, 2. Maylor Núñez, 6. Devron García, 19. Daniel Aparicio, 5. Franklin Flores, 14. Jack Jean-Baptiste, 10. Jhow Benavídez, 12. Nixon Cruz, 18. Darixon Vuelto, 13. Brayan Moya y 11. Gustavo Souza.

Ya tenemos las alineaciones titulares del partido en el estadio Morazán.

Bienvenidos al minuto a minuto del partido del Real España contra Plaza Amador en la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf.

LA PREVIA