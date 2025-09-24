Empate entre Juticalpa y Génesis PN en duelo pendiente del Apertura 2025

Olancho, Honduras.

En un partido cargado de emociones, polémicas y entrega total, Génesis PN y Juticalpa FC firmaron un empate 1-1 en el Estadio Juan Ramón Brevé Vargas, en duelo pendiente de la Jornada 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional. El encuentro, disputado bajo un clima cálido y con buena presencia de aficionados, comenzó con mucha intensidad. Durante los primeros 25 minutos, ambos equipos se mostraron ordenados en defensa, sin arriesgar demasiado. El juego se concentró en el medio campo, con pocas ocasiones claras y mucha disputa por la posesión. Conforme avanzaron los minutos, tanto Génesis como Juticalpa buscaron adueñarse del balón y proponer más, aunque sin lograr imponerse del todo. El duelo parecía destinado a irse al descanso sin goles, hasta que una acción polémica cambió el guion.

Al minuto 45, el árbitro señaló un penal muy discutido a favor de los locales. Contra todo pronóstico, fue el arquero Denovan Torres asumió la responsabilidad y desde los once pasos convirtió con frialdad, adelantando a su equipo justo antes del entretiempo. Un gol que, además de poner el 1-0, desató reclamos y dejó un ambiente caldeado rumbo a los vestuarios.