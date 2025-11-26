Alajuelense falló dos penales en 30 minutos por la final de Copa Centroamericana

San José, Costa Rica.

En el estadio Alejandro Morera Soto de Costa Rica , el conjunto manudo para sorpresa e indignación de su afición falló de manera increíble dos lanzamientos penal en cuestión de 30 minutos de la primera parte ante el cuadro chapín.

La Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica vivió un momento surrealista en el inicio de la final de Copa Centroamericana 2025 contra e l Xelajú de Guatemala .

La gran figura para Xelajú fue su experimentado portero Rubén Silva, ya que el cancerbero de 33 años de edad ambos lanzamientos los pudo detener.

Al minuto 12 llegó el primer penal errado: El experimentado zurdo Joel Campbell sacó un zurdazo que fue detenido por el guardameta ya que pudo adivinarlo al lanzarse a su costado izquierdo.

A los 30 se dio la segunda pena máxima fallada y esta vez fue otro jugador de experiencia como el caso del centrocampista Celso Borges, el volante realizó su disparo al centro y la pelota fue desviada con su pie por el portero Rubén Silva.

Inmediatamente la afición, cuerpo técnico y jugadores del equipo tico se vieron asombrados y hasta indignado por lo ocurrido en su fortín.

Cabe señalar que Liga Deportiva Alajuelense y Xelajú avanzaron a la final de la Copa Centroamericana tras eliminar al Olimpia y Real España, ambos lo hicieron gracias a la tanda de los penales privando un duelo entre clubes hondureños.