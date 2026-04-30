¿Contactos con Olimpia? Lo último sobre el futuro de Erick 'Yío' Puerto

El delantero hondureño Erick Puerto es de los mejores centrodelanteros que ha sido en los últimos años en el balompié nacional, aunque su irrupción fue tardía, a los 24 años de edad, tiene bastante mercado producto de su cuantiosa cifra goleadora.
En Liga Nacional de Honduras el atacante que tiene 25 goles en 40 partidos, no tiene puestos sus ojos, ya que la intención tanto personal como de la parte dirigencial del Platense es que continúe con su carrera en el fútbol del extranjero.
Puerto se convirtió en el hombre gol de los selacios y eso le ha abierto las puertas a ser evaluado por varios agentes y estos tratan de encontrarle acomodo en el Viejo Continente, antes de ubicarlo en uno de los grandes de Honduras.
Referente a eso, es el Olimpia al que más le vinculan a Puerto como futurible casa, pero LA PRENSA ha conocido de buena fuente que simplemente son rumores, ya que no ha habido ningún contacto entre la directiva del elenco melenudo y el presidente del Platense, Christian Andrés.
El futuro del goleador en el pasado mercado estuvo vinculado con los Cremas del Comunicaciones de Guatemala, pero del equipo que estuvo cerca fue del Ventura County FC, filial del LA Galaxy y que compite en la MLS Next Pro. Al final la negociación se cayó.
Sin embargo, las intenciones de las partes involucradas siguen buscándole club fuera y desde Europa hay instituciones de Francia, Chipre y Azerbaiyán que han preguntado por los servicios goleadores del atacante orgullo de Monterrey, Choloma.
De momento Yío Puerto está enfocado en ayudar a que Platense cumpla sus metas en el torneo nacional y después analizar con calma su futuro, más ahora que al ser seleccionado nacional sus bonos suben y por ende el precio se eleva.