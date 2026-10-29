Comisión de Disciplina no perdona y aplica severo castigo Carlos Pérez

San Pedro Sula.

La Comisión Nacional de Disciplina de la Liga Nacional de Honduras dio a conocer las sanciones correspondientes a la jornada 11 del torneo Apertura 2026-2027, con el castigo de tres partidos de suspensión para Carlos Pérez , futbolista del Marathón , como uno de los casos más destacados por su comportamiento contra el cuerpo arbitral.

De acuerdo con la resolución emitida el 29 de octubre, Pérez fue sancionado por emplear lenguaje ofensivo e insultante contra la árbitra Merlin Soto durante el encuentro entre Independiente y Marathón, disputado el 24 de octubre en el estadio Carlos Miranda de Comayagua. Según el informe, el jugador expresó: “siempre lo mismo, ladrona, payasa”, por lo que recibió tres partidos de suspensión.

El Marathón también sufrió un castigo para Mauricio Suazo, identificado en el documento como KN, quien recibió tres partidos de suspensión por invadir la sala del monitor durante la revisión de una jugada. La resolución señala que se colocó frente a la pantalla para impedir que el cuarto árbitro revisara el gol, además de insultar y golpear el brazo del monitor mientras se realizaba la revisión.

COMISIÓN DE DISCIPLINA

En el partido entre Real España y Platense, la Comisión impuso dos encuentros de suspensión a Gonzalo Ritaco, del conjunto aurinegro, por conducta violenta tras golpear en el rostro a un adversario cuando el balón no estaba en disputa. Su compañero Ángel Sayago recibió un partido de castigo por ser expulsado al acumular una segunda amonestación durante el mismo encuentro.

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Por su parte, Cristóbal Bu, integrante del Platense identificado como preparador físico, fue sancionado con tres partidos de suspensión por actuar de manera ofensiva. Además, el club porteño recibió una multa de seis mil lempiras por la amonestación de seis integrantes de su equipo, con un plazo de ocho días calendario para efectuar el pago correspondiente.