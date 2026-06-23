Colombia avanza en el Mundial 2026 y deja presionada a la Portugal de Cristiano Ronaldo

Guadalajara, México.

Con este resultado, el conjunto colombiano alcanzó los seis puntos y mantiene una campaña perfecta, consolidándose como líder del Grupo K. El equipo sudamericano se ubica por encima de la Portugal de Cristiano Ronaldo , que suma tres unidades y se mantiene en la segunda posición. Más atrás aparece Congo con apenas un punto, mientras que Uzbekistán cierra el grupo sin unidades y ya eliminado de la competencia.

La selección nacional de Colombia consiguió este martes su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 luego de imponerse por la mínima diferencia (1-0) ante la selección de Congo , en un partido disputado con alta intensidad y correspondiente a la fase de grupos del torneo.

El encuentro se disputó en el Estadio de Guadalajara, donde Colombia tuvo que esforzarse más de lo esperado para superar a un rival que mostró orden táctico, intensidad en la marca y un espíritu competitivo que complicó el desarrollo del juego para los dirigidos por el cuerpo técnico colombiano.

Colombia fue el único equipo en la cancha en los primeros 25 minutos, en los que estuvo cerca de tomar ventaja con un cabezazo de Daniel Muñoz, un disparo desde atrás de James Rodríguez y un golpe de derecha de Luis Díaz, pero a los tres les faltó contundencia.

Con llegadas por las bandas y gran labor de desgaste, los colombianos merodearon el área y acosaron al guardameta Lionel Mpasi, con buenas atajadas.

A pesar del dominio territorial en varios tramos del compromiso, Colombia encontró dificultades para romper el bloque defensivo africano, que se mantuvo sólido durante gran parte del partido y obligó a los sudamericanos a buscar alternativas por las bandas y en remates de media distancia.

Los congoleños se ordenaron mejor después de la pausa de hidratación, en tanto los colombianos fueron de más a menos. Sufrieron el desgaste, sus ataques perdieron armonía y ya no crearon peligro.

Cuando el partido parecía encaminarse a un empate sin goles, apareció la figura del lateral derecho Daniel Muñoz, quien al minuto 76 logró marcar la única anotación del compromiso. El tanto fue suficiente para asegurar la victoria y sellar el pase anticipado de Colombia a la siguiente ronda del torneo.

Congo se fue por el empate, creó peligro y en el 90+1 estuvo cerca de igualar el encuentro, pero Vargas se quedó con un remate de Nathanael Mbuku.