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City le pasó por encima: propina goleada y avanza en la Carabao Cup

El equipo de Enzo Maresca no tuvo problemas para golear a su rival y avanzar a los octavos de final de la Carabao Cup.

  • Actualizado: 17 de septiembre de 2026 a las 15:45 -
  • Agencia EFE
City le pasó por encima: propina goleada y avanza en la Carabao Cup

Manchester City estará en los octavos de final de la Carabao Cup.
Londres, Inglaterra.

¡Recetaron una 'manita'! El Manchester City de Enzo Maresca ejerció su papel de favorito y este jueves 17 de septiembre venció con goleada incluida al Norwich City (5-0) para asegurar su pase a los octavos de final de la Copa de la Liga, en los que se enfrentará al Brighton & Hove Albion.

Los vigentes campeones de la competencia, como anticipaban los pronósticos, no tuvieron problemas contra un equipo que milita en el Championship (Segunda división inglesa) y que está en decimocuarta posición en dicho campeonato. El City le pasó por encima.

Lo más importante de la victoria fue que sirvió para descubrir al joven talento alemán Floyd Samba, que a sus 17 años marcó un doblete que guió el triunfo. El joven jugador abrió el marcador con un remate en plancha y consiguió un segundo tanto con un bonito y ajustado disparo con la pierna derecha.

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La goleada a los 'Canaries' la completaron Rayan Cherki a la contra, Allan Elias, que disputó este jueves sus primeros minutos con la camiseta del City, después de su traspaso procedente del Palmeiras, y lo celebró con su primer gol, y otro joven, Ryan McAidoo, que aprovechó una pelota que dejó pasar Samba para redondear el 5-0.

Para este duelo, el entrenador Enzo Maresca no contó con varias de sus figuras, entre ellos el noruego Erling Haaland y el argentino Enzo Fernández. Sin embargo, el cuadro Cityzen no tuvo problemas para dejar en el camino a su rival de la Segunda División de Inglaterra.

En la siguiente ronda, los'Sky Blues' se enfrentarán al Brighton & Hove Albion que eliminó al Manchester United con una increíble remontada 2-3 en Old Trafford, para certificar su presencia en los octavos de final de la Copa de la Liga.

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