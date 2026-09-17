City le pasó por encima: propina goleada y avanza en la Carabao Cup

Londres, Inglaterra.

¡Recetaron una 'manita'! El Manchester City de Enzo Maresca ejerció su papel de favorito y este jueves 17 de septiembre venció con goleada incluida al Norwich City (5-0) para asegurar su pase a los octavos de final de la Copa de la Liga, en los que se enfrentará al Brighton & Hove Albion.

Los vigentes campeones de la competencia, como anticipaban los pronósticos, no tuvieron problemas contra un equipo que milita en el Championship (Segunda división inglesa) y que está en decimocuarta posición en dicho campeonato. El City le pasó por encima.

Lo más importante de la victoria fue que sirvió para descubrir al joven talento alemán Floyd Samba, que a sus 17 años marcó un doblete que guió el triunfo. El joven jugador abrió el marcador con un remate en plancha y consiguió un segundo tanto con un bonito y ajustado disparo con la pierna derecha.