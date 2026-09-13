Árbitro reconoce error que ayudó al City ante Manchester United y hace petición

Manchester, Inglaterra.

El Manchester City se quedó con el derbi de Manchester, pero lo hizo en medio de una enorme polémica arbitral. Los dirigidos por Pep Guardiola derrotaron 1-0 al Manchester United en Old Trafford, en un partido correspondiente a la cuarta jornada de la Premier League, gracias a un solitario gol de Erling Haaland. El delantero noruego apareció en el momento indicado para definir en el segundo poste y marcar el tanto que terminó inclinando la balanza a favor de los ciudadanos. Sin embargo, la acción quedó inmediatamente bajo la lupa por una controvertida posición adelantada que había sido señalada inicialmente y que posteriormente fue modificada tras la intervención del VAR. La decisión generó una fuerte discusión debido a la posición de Fernández y a la posible influencia que pudo haber tenido sobre la acción, aunque el argentino no llegara a tocar el balón.

El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, no ocultó su frustración por la decisión tomada por el equipo arbitral y consideró "alucinante" la manera en que se resolvió la jugada que terminó decidiendo el derbi. Aunque el técnico reconoció que su equipo no realizó un buen partido, también dejó claro que la polémica decisión tuvo un peso importante en el resultado final. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

RECONOCEN GRAVE ERROR

La molestia aumentó todavía más después de que se conociera que el propio organismo arbitral consideró que la intervención del VAR no fue la adecuada. Lo que parecía quedar únicamente como una discusión sobre la interpretación de una jugada terminó dando un giro inesperado. El organismo encargado del arbitraje profesional reconoció posteriormente que hubo un "error de juicio" en la manera en que se gestionó la acción que terminó con el gol de Haaland. A través de una explicación oficial, se detalló que la decisión inicial había sido señalar fuera de juego, pero que la jugada fue revisada por el VAR y se determinó que Haaland estaba en posición legal. El verdadero punto de discusión estuvo en la participación de Enzo Fernández. Según la explicación arbitral, se estableció que el argentino no llegó a tocar el balón y, por lo tanto, la posible infracción de fuera de juego dependía de una valoración subjetiva sobre si su posición había tenido influencia en la acción. Sin embargo, el VAR consideró que no existían elementos suficientes para recomendar al árbitro una revisión en el monitor y ahí estuvo, según el propio organismo arbitral, el error: El VAR debió llamar al árbitro.

La explicación oficial fue contundente al reconocer que, aunque Fernández no tocó el balón, el VAR debió considerar el posible impacto de su posición sobre la jugada. En ese sentido, se determinó que el árbitro de video debió recomendar una revisión en el campo para que el juez principal analizara personalmente la acción. "La decisión en el campo fue fuera de juego contra Erling Haaland; eso fue revisado por el VAR y se determinó que estaba en posición lícita", explicó el organismo. Posteriormente, añadió que se estableció que Enzo Fernández no había tocado el balón y que, por ello, la valoración sobre una posible infracción de fuera de juego era subjetiva. Sin embargo, reconoció que el VAR "no reconoció el impacto probable de su posición y debería haber recomendado una revisión en el campo".

PETICIÓN