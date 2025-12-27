CD Choloma se olvida de Jorge Ernesto Pineda y ya tiene nuevo DT para 2026

Choloma, Honduras.

LA PRENSA conoció en primicia que CD Choloma ahora estará dirigido por el hondureño Carlos “Chato” Padilla de cara al torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. El estratega asumirá el reto de dirigir al conjunto maquilero en un campeonato clave, donde el principal objetivo será asegurar la permanencia en la máxima categoría.

Padilla arriba al banquillo cholomeño en un momento determinante para la institución, ya que el Clausura 2026 será fundamental en la lucha por el no descenso. La directiva confía en su capacidad de trabajo, liderazgo y conocimiento del fútbol nacional para encaminar al equipo hacia resultados positivos.

El “Chato” tomará el mando del equipo en sustitución de Jorge Ernesto Pineda, quien estuvo al frente del Choloma durante el torneo Apertura 2025. Bajo la conducción de Pineda, el club compitió en su regreso a la Liga Nacional, acumulando experiencia en una campaña exigente.