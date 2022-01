“Muma” Fernández revela que salió de Honduras por “pacto de caballeros”

El veloz mediocampista hondureño Carlos “Muma” Fernández, tuvo un debut de en sueño en la Liga de Expansión MX ya que el pasado sábado marcó el gol de la victoria del Venados FC ante Atlante.

Tras ingresar al minuto 60, el jugador catracho anotó en la recta final del juego siendo la anotación del triunfo para su equipo por lo que le valió para ser colocado en el 11 ideal de la primera jornada.

Luego de este gran estreno, “Muma” Fernández charló con el portal mexicano Medio Tiempo en donde explicó que salió de Honduras por un “pacto de caballeros”.

“El año pasado no fue tan bueno, no tuve mucha participación en Motagua y a base de eso empecé a buscar opciones porque mi edad es avanzada y no estoy para perder el tiempo en otro lado”, comenzó señalando.

El futbolista de 29 años de edad acusó a Diego Vázquez de haberle señalado que ni tenía libertad para fichar por otro equipo de los denominados grandes por el “pacto de caballero” que se tiene en el balompié hondureño.

“Es una situación lamentable porque le cierra las puertas a muchos jugadores. El Pacto de Caballeros consiste en que si un club no dice que ya no quiere a un jugador, el jugador no puede irse”, puntualizó.

Y añadió más sobre el tema: “Cuando se dio el rumor de que yo estaba incómodo al no tener minutos (en Motagua) y tenía otras opciones, el técnico (Diego Vázquez) habló conmigo y me recordó que no podía ir a esos dos clubes (Olimpia y Real España)”.

El portal Medio Tiempo también destacó la ardua lucha que tuvo que realizar “Muma” para llegar a convertirse en futbolista profesional.

“Junto a sus padres y cuatro hermanos vendían pan de coco (un pan tradicional de la gastronomía hondureña). La familia logró salir adelante, Muma se dedicó al futbol profesional, mientras uno de sus hermanos se convirtió en contador, otro en militar, mientras que las dos mujeres viven en Estados Unidos trabajando en hoteles”, destacó la prensa mexicana.

El veloz catracho indicó que su máximo sueño siempre ha sido el destacar como futbolista.

“Estudiaba desde chico, nos han inculcado que siempre debemos luchar. Íbamos a la playa con ellos (sus padres), antes se vendía mucho (el pan de coco). Mi pueblo es muy turístico y yo iba con mi madre, se lo ofrecíamos a los turistas. Nunca dejé de soñar, hacía las dos cosas al mismo tiempo”, dijo “Muma”.