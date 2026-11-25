San Pedro Sula, Honduras.

Hay despedidas que duelen más de lo que uno imagina, especialmente cuando el lugar al que se dice adiós se convirtió en parte de la vida. Carlos ‘Mango’ Sánchez abrió su corazón para recordar uno de los momentos más difíciles de su carrera: su inesperada salida de Olimpia, el equipo donde soñaba jugar sus últimos años y retirarse. Fueron cuatro años de alegrías, títulos y experiencias que terminaron con una noticia que nunca vio venir. La tristeza fue tan grande que terminó llorando junto a su esposa, porque Olimpia no solo era su equipo, también se había convertido en el hogar de su familia. Pero detrás del futbolista que conquistó títulos, levantó trofeos y marcó un gol inolvidable ante Motagua, existe una historia de sacrificios que comenzó mucho antes de alcanzar la gloria. ´Mango´ Sánchez recuerda aquellos días en los que tuvo que dormir sobre unos cartones en la caseta de una maquila para no perder una oportunidad de llegar a la Selección Sub-17 de Honduras.

Hoy, desde Victoria, afronta un nuevo desafío con la ilusión de volver a hacer historia, mientras recuerda con especial cariño a Pedro Troglio, a quien considera el mejor entrenador que ha tenido en su carrera. Una conversación de nostalgia, lágrimas, gratitud y superación, en la que deja claro que los sueños no terminan con una despedida.

LA ENTREVISTA DEL ‘MANGO‘ SÁNCHEZ

- ¿Un futbolista puede tener ego? Especialmente en tu caso, después de ganar una Copa Centroamericana, ser protagonista de aquel gol ante Motagua y conseguir un tetracampeonato con Olimpia. ¿Cómo hacer para no perder el piso, especialmente ahora que compartes con muchos jóvenes en Victoria? Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse No, la verdad que, en lo personal, me considero un jugador siempre humilde y tranquilo. Todos venimos de abajo, a todos nos ha costado llegar hasta donde estamos. Creo que esa es la base del éxito: no perder ni olvidarse de dónde viene uno, de sus inicios y de que el camino no ha sido fácil. Haber logrado tantas cosas importantes ha sido gracias a Dios y a la disciplina. El fútbol es de mucha disciplina, cuidado, trabajo y perseverancia. En mi caso, eso nunca ha faltado en mi vida personal. La disciplina, el trabajo y la entrega siempre han sido lo más importante. Ahora que estoy con muchos jóvenes, trato de ayudarles, hablarles lo más que puedo y convencerlos de que tienen mucho talento y condiciones para explotarlo. Intento apoyarlos, incentivarlos, motivarlos y decirles que trabajen fuerte.

El profesor Chato ha armado un bonito equipo, con jugadores de experiencia y jóvenes. Nosotros, los que tenemos más recorrido, debemos aportar toda nuestra experiencia de manera positiva. No se trata de decir: “Soy Mango y aquí se va a hacer lo que yo diga”. No. Se trata de trabajar y ser el ejemplo. Si toca hacer trabajo físico, soy el primero que va adelante. El joven tiene que mirar cómo uno se esfuerza y decir: “Quiero ser como él”. No tengo miedo a los retos. Siempre me han gustado y estar aquí en Victoria es uno de ellos. Al principio no fue fácil porque venía de Olimpia, donde había muchas comodidades y todo era diferente. Lo que más me afectó fueron los lugares de entrenamiento. Estaba acostumbrado a entrenar en el CAR, que tiene algunas de las mejores canchas del país. Además, venía de un equipo acostumbrado a pelear cosas importantes.

- Has vestido las cuatro camisetas de los equipos grandes del fútbol hondureño: Marathón, Real España, Motagua y Olimpia. ¿Qué representa para vos haber tenido la oportunidad?​​​​​​ Es un privilegio. Para mí es una gran bendición de Dios haber tenido la oportunidad de jugar en los cuatro equipos más grandes del país. Estoy contento y agradecido con Dios porque pude ser parte de esas grandes instituciones. También he formado parte de otros equipos donde me han tratado muy bien. Mis inicios fueron en Platense, donde se me dio la oportunidad de jugar en Liga Nacional. Después estuve en Honduras Progreso, donde quedamos campeones. En Vida también tuve un paso muy bonito. Posteriormente llegué a Olimpia, que es donde más he obtenido y cosechado cosas importantes, donde he ganado títulos muy significativos. - Recuerdo que te escribía cuando recién se dio tu salida de Olimpia. Tal vez no lo esperabas y no fue fácil. ¿Qué fue lo más duro de ese momento? La verdad que, en lo personal, te voy a ser sincero: nunca lo esperaba. Venía de hacer un gran año con el equipo. Creo que había sido uno de los mejores años que había tenido, con un rendimiento muy bueno. Yo sentía que estaba haciendo bien las cosas. Pero el fútbol tiene estas situaciones. Nadie es eterno en los clubes y Olimpia es un equipo al que le tengo muchísimo cariño. Te voy a decir algo personal: yo esperaba jugar mis últimos años en Olimpia y retirarme ahí. Al principio me sentí triste porque, como te decía, quería retirarme en Olimpia. Si me tocaba jugar un año más, quería jugarlo; si eran dos años más, también. Sentía que podía seguir jugando al más alto nivel con el equipo. - Cuando te comunicaron que ya no continuarías, ¿sentiste un escalofrío? ¿Cómo fue llegar a casa y contarles a tus hijos y a tu esposa? Claro, es difícil porque estuve cuatro años en el equipo. Ya era un estilo de vida para mí y para mi familia. Estábamos felices y cómodos. Fue una noticia que nunca vi venir, nunca la esperé. Incluso estábamos en Tegucigalpa porque mi hijo estaba en el kínder. Habíamos estado en el entrenamiento de él por la tarde cuando me enviaron un mensaje dándome las gracias y comunicándome que ya no iba a continuar en el equipo.