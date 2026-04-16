Camavinga responde a quienes lo culpan de la debacle del Real Madrid

Madrid, España.

“Asumo la responsabilidad de mi parte. Quiero disculparme con mi equipo y con todos los madridistas. Gracias por vuestro apoyo. Hala Madrid, siempre”, escribió Camavinga futbolista en sus redes sociales.

El internacional francés Eduardo Camavinga , centrocampista del Real Madrid, pidió disculpas este jueves a la afición y a sus compañeros tras la tarjeta roja que vio frente al Bayern Múnich , una acción que dejó a su equipo con diez jugadores en el momento más decisivo del partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA.

Camavinga ingresó al terreno de juego del Allianz Arena en el minuto 62, sustituyendo a Brahim Díaz, cuando el conjunto blanco se imponía 2-3 y había igualado la eliminatoria tras el 1-2 conseguido por el Bayern en la ida, disputada en el Santiago Bernabéu.

El francés fue amonestado por primera vez en el minuto 78 y, apenas ocho minutos después, vio la segunda tarjeta amarilla tras una falta sobre Harry Kane. En la misma acción, desplazó el balón con el pie antes de recogerlo con las manos, lo que llevó al árbitro Slavko Vinčić a mostrarle la expulsión.

Con un hombre menos, el Real Madrid no pudo sostener el resultado: en el minuto 89 llegó el 3-3 obra de Luis Díaz, y ya en el tiempo añadido, Michael Olise firmó el 4-3 definitivo que sentenció la eliminatoria a favor del conjunto alemán.