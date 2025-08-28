Honduras rumbo al Mundial 2026: fechas, sedes y horarios de sus partidos

La Ronda Final , en la que participarán 12 selecciones nacionales divididas en tres grupos de cuatro, comenzará en septiembre y continuará en octubre y noviembre con enfrentamientos de ida y vuelta en toda la región. Cada nacional jugará seis partidos en total, tres en casa y tres de selección visita, durante las tres fechas FIFA.

Concacaf ha confirmado las sedes y horarios de inicio de los partidos de octubre y noviembre para la Ronda Final de la Clasificación de la región para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La selección nacional de Honduras iniciará su camino mundialista enfrentando a Haití el próximo 5 de septiembre como visitante. El encuentro se disputará en el Estadio Ergilio Hato , marcando el debut de los catrachos en esta fase crucial. Se jugará a las 6:00 pm

Para la segunda jornada , los dirigidos por Reinaldo Rueda jugarán en casa ante Nicaragua. El Estadio Nacional Chelato Uclés será el escenario del encuentro, programado para las 8:00 PM del 9 de septiembre .

En la tercera fecha , Honduras volverá a ser local, esta vez frente a la siempre competitiva selección de Costa Rica. El partido se llevará a cabo en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula , el 9 de octubre a las 8:00 PM .

Cuatro días después, el 13 de octubre a las 6:00 PM , los catrachos recibirán a Haití, esta vez en el Estadio Nacional Chelato Uclés, en lo que se perfila como un duelo clave en la lucha por la clasificación.

Los últimos dos compromisos de la H se disputarán fuera de casa. Primero, visitarán a Nicaragua el 13 de noviembre a las 8:00 PM en el Estadio Nacional del país vecino.

Finalmente, en un duelo que podría ser decisivo, Honduras cerrará su participación enfrentando a Costa Rica como visitante el 18 de noviembre, en el Estadio Nacional de los costarricenses, en lo que promete ser un choque de alto voltaje, a las 7:00 p. m.