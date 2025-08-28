Honduras rumbo al Mundial 2026: fechas, sedes y horarios de sus partidos

Concacaf ha confirmado las sedes y horarios de inicio de los partidos de octubre y noviembre para la Ronda Final de la Clasificación de la región para la Copa Mundial de la FIFA 2026.
La Ronda Final, en la que participarán 12 selecciones nacionales divididas en tres grupos de cuatro, comenzará en septiembre y continuará en octubre y noviembre con enfrentamientos de ida y vuelta en toda la región. Cada nacional jugará seis partidos en total, tres en casa y tres de selección visita, durante las tres fechas FIFA.
PARTIDOS DE HONDURAS DE RONDA FINAL
La selección nacional de Honduras iniciará su camino mundialista enfrentando a Haití el próximo 5 de septiembre como visitante. El encuentro se disputará en el Estadio Ergilio Hato , marcando el debut de los catrachos en esta fase crucial. Se jugará a las 6:00 pm
Para la segunda jornada , los dirigidos por Reinaldo Rueda jugarán en casa ante Nicaragua. El Estadio Nacional Chelato Uclés será el escenario del encuentro, programado para las 8:00 PM del 9 de septiembre .
En la tercera fecha , Honduras volverá a ser local, esta vez frente a la siempre competitiva selección de Costa Rica. El partido se llevará a cabo en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula , el 9 de octubre a las 8:00 PM .
Cuatro días después, el 13 de octubre a las 6:00 PM , los catrachos recibirán a Haití, esta vez en el Estadio Nacional Chelato Uclés, en lo que se perfila como un duelo clave en la lucha por la clasificación.
Los últimos dos compromisos de la H se disputarán fuera de casa. Primero, visitarán a Nicaragua el 13 de noviembre a las 8:00 PM en el Estadio Nacional del país vecino.
Finalmente, en un duelo que podría ser decisivo, Honduras cerrará su participación enfrentando a Costa Rica como visitante el 18 de noviembre, en el Estadio Nacional de los costarricenses, en lo que promete ser un choque de alto voltaje, a las 7:00 p. m.
CALENDARIO CMPLETO
Haití vs Honduras - Stadion Ergilio Hato, Willemstad, CUW
Honduras vs Nicaragua - Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa, HON
Honduras vs Costa Rica - Estadio General Francisco Morazán, San Pedro Sula, HON
Honduras vs Haití - Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa, HON
Nicaragua vs Honduras - Estadio Nacional, Managua, NCA
Costa Rica vs Honduras - Estadio Nacional, San José, CRC